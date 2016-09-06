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۱۶ شهریور ۱۳۹۵، ۱۵:۲۸

رئیس دانشگاه علوم پزشکی استان زنجان:

تخت های بیمارستانی در شهرستان خدابنده توسعه می یابد

تخت های بیمارستانی در شهرستان خدابنده توسعه می یابد

زنجان- رئیس دانشگاه علوم پزشکی استان زنجان از افزایش تخت های بیمارستانی شهرستان خدابنده طی سالجاری در استان زنجان خبر داد.

علیرضا بیگلری در گفتگو با خبرنگار مهر به وضعیت تخت های بیمارستانی در استان زنجان اشاره کردو افزود: در حال حاضر در سطح استان زنجان  بیش از دو هزار و ۶۷۴ تخت بیمارستانی وجود دارد.

وی بر افزایش تخت های بیمارستانی در شهرستان خدابنده تاکید کردو گفت: تخت‌های پاسخگوی نیازهای مردم نیست و حوزه بهداشت و درمان با مشکلات متعدد در زمینه تأمین تخت بیمارستانی مواجه است.

 رئیس دانشگاه علوم پزشکی استان زنجان اظهار کرد: امسال بیمارستان ۲۲۰ تختخوابی ابهر امسال تکمیل می شود و تا پایان سال خدمات درمانی و بهداشتی در این بیمارستان به مراجعه کنندگان ارائه می شود و با افزایش تخت های بیمارستانی هم ارائه خدمات به بیماران تسهیل می شود. 

بیگلری با اشاره به اجرای طرح نظام سلامت در استان زنجان، تصریح کرد: این طرح تاکنون در استان زنجان به خوبی اجراشده است.

رئیس دانشگاه علوم پزشکی استان زنجان گفت: دانشگاه علوم پزشکی استان زنجان در حال حاضر جزو دانشگاه‌های تیپ یک کشوری بوده و این امر یک افتخار بزرگ برای جامعه پزشکی استان زنجان است.

بیگلری گفت: خوشبختانه با اجرای طرح نظام سلامت رضایتمندی مردم از نظام درمان و پزشکی بسیار افزایش‌یافته و دریافتی مردم از جیب بسیار کم شده  و طی دو سال گذشته و با اجرای طرح نظام تحول سلامت تجهیزات پزشکی زیادی برای استان خریداری شده در استان زنجان بی‌سابقه بوده است.

کد مطلب 3762519

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