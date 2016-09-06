تخت های بیمارستانی در شهرستان خدابنده توسعه می یابد

علیرضا بیگلری در گفتگو با خبرنگار مهر به وضعیت تخت های بیمارستانی در استان زنجان اشاره کردو افزود: در حال حاضر در سطح استان زنجان بیش از دو هزار و ۶۷۴ تخت بیمارستانی وجود دارد.

وی بر افزایش تخت های بیمارستانی در شهرستان خدابنده تاکید کردو گفت: تخت‌های پاسخگوی نیازهای مردم نیست و حوزه بهداشت و درمان با مشکلات متعدد در زمینه تأمین تخت بیمارستانی مواجه است.

رئیس دانشگاه علوم پزشکی استان زنجان اظهار کرد: امسال بیمارستان ۲۲۰ تختخوابی ابهر امسال تکمیل می شود و تا پایان سال خدمات درمانی و بهداشتی در این بیمارستان به مراجعه کنندگان ارائه می شود و با افزایش تخت های بیمارستانی هم ارائه خدمات به بیماران تسهیل می شود.

بیگلری با اشاره به اجرای طرح نظام سلامت در استان زنجان، تصریح کرد: این طرح تاکنون در استان زنجان به خوبی اجراشده است.

رئیس دانشگاه علوم پزشکی استان زنجان گفت: دانشگاه علوم پزشکی استان زنجان در حال حاضر جزو دانشگاه‌های تیپ یک کشوری بوده و این امر یک افتخار بزرگ برای جامعه پزشکی استان زنجان است.

بیگلری گفت: خوشبختانه با اجرای طرح نظام سلامت رضایتمندی مردم از نظام درمان و پزشکی بسیار افزایش‌یافته و دریافتی مردم از جیب بسیار کم شده و طی دو سال گذشته و با اجرای طرح نظام تحول سلامت تجهیزات پزشکی زیادی برای استان خریداری شده در استان زنجان بی‌سابقه بوده است.