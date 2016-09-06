پایان ۱۱ ساعت درگیری در کابل با هلاکت ۴ عامل انتحاری

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از «طلوع نیوز»، در درگیری ۱۱ ساعته میان عاملان انتحاری و نیروهای امنیتی افغانستان یک غیر نظامی کشته و شش تن دیگر زخمی شدند.

وزارت کشور افغانستان اعلام کرد: این درگیری حوالی ساعت ۱۱ شب گذشته در منطقه «شهر نو» کابل پس از آن آغاز شد که یک عامل انتحاری با منفجر کردن ماشین حامل مواد منفجره راه را برای سه عامل انتحاری دیگر باز کرد.

این سه عامل انتحاری مسلح وارد ساختمان موسسه خیریه «پاملرنه» شدند و از آنجا نبرد را با نیروهای امنیتی آغاز کردند.

نیروهای امنیتی افغانستان توانستند ۴۲ غیر نظامی را که در ساختمان‌های همجوار گرفتار شده بودند نجات دهند.

سر انجام نیروهای امنیتی پس از ۱۱ ساعت نبرد توانستند هر سه عامل انتحاری را به هلاکت برسانند. در این حمله تروریستی یک نفر غیر نظامی کشته و شش نفر نیز زخمی شدند.

شایان ذکر است دیروز نیز در حملات انتحاری در ورودی وزارت دفاع افغانستان در شهر کابل نیز ۲۵ تن کشته و ۹۱ نفر زخمی شدند.



موسسه خیریه پاملرنه در سال ۱۹۶۱ در افغانستان فعالیت خود را آغاز کرد و پس از حمله شوروی سابق در سال ۱۹۷۹ فعالیت هایش به حالت تعلیق درآمد.



این نهاد در سال ۱۹۸۹ دوباره فعالیت خود را در پیشاور پاکستان از سر گرفت تا اینکه دفتر این نهاد خیریه به کابل منتقل شد و به کمک های خود ادامه داد.



این نهاد در بخش های تعلیم و تربیت، تقویت زنان در بخش های اجتماعی و اقتصادی و همچنین در توسعه روستاها و ارایه کمک ها در شرایط اضطراری فعالیت دارد.