داوران آزمون «ترنم وحی» معرفی شدند

به گزارش خبرگزاری مهر، محمود کریمی، معاونت آموزش مهد قرآن گفت: اعضای تیم داوری بخش حفظ کل برادران توسط اساتید و داوران ممتاز بین المللی کشور آقایان شهریار پرهیزکار، دکتر محمد حسین سعیدیان، سید مهدی سیف که جملگی اعضای هیئت علمی مؤسسه مهد قرآن می باشند بخش حفظ کل برادران را قضاوت خواهند کرد.

وی در این زمینه افزود: خانمها زهرا صریحی نژاد، مریم سعیدی، نجمه شعبانی قهرودی، فاطمه شیرازی، اعظم الماسی، اعظم کریمی، اکرم غلامی، فهیمه ایزدی و زینب آقایی آزمون شفاهی حفظ کل بخش خواهران را بر عهده دارند.

محمود کریمی پرسش سؤال از حافظان کل را با ویژگی توانمندی در ارائه صحت حفظ، صوت و لحن، تجوید، وقف و ابتدا همراه با قرائت استاندارد و فاخر از سوی حفاظ کل را ملاک اصلی کسب نمره قبولی بر شمرد و تصریح کرد : علاوه بر آزمون شفاهی حفظ پنجاه سؤال کتبی چهارجوابی ترجمه و تدبر قرآن از حافظان کل به صورت همزمان اخذ خواهد شد.

بنا بر این گزارش هشتمین دوره آزمون سراسری حفظ کل قرآن کریم «ترنم وحی» ویژه حافظان کل قرآن عضو مؤسسه کشوری مهد قرآن در روزهای چهارشنبه ۱۷ و پنجشنبه ۱۸ شهریور ماه سال جاری با حضور ۱۸۰ حافظ کل در شهرهای گلپایگان و خوانسار برگزار و آئین اختتامیه این رویداد بزرگ قرآنی کشور با حضور حضرت آیت الله محمدی گلپایگانی رئیس دفتر مقام معظم رهبری و دیگر مسئولین کشوری روز جمعه ۱۹ شهریور از ساعت ۱۰ تا ۱۲ در سالن اداره فرهنگ و ارشاد اسلامی گلپایگان برگزار خواهد شد.

بر پایه همین گزارش به قبول شدگان مرحله کشوری گواهینامه حفظ کل با امضاء حجت الاسلام مصطفی فومنی الحائری، استاد پرهیزکار رئیس هیئت علمی و حجت الاسلام والمسلمین حشمتی معاون قرآن و عترت وزارت ارشاد همراه با یک سکه بهار آزادی در آئین اختتامیه اهداء خواهد شد.