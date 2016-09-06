مسئولان برای تحقق سیاست های کلی خانواده تلاش کنند

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روابط عمومی جهاد دانشگاهی خراسان شمالی، حجت الاسلام نورالله قدرتی در بازید از اجرای طرح «خانواده سالم» که با همکاری دادگستری خراسان شمالی، جهاددانشگاهی و استانداری این استان برگزار میشود، با اشاره به اجرای طرح سلامت خانواده توسط جهاد دانشگاهی استان، این گام مهم را سرآغاز خوبی در استحکام بنای خانوادهها عنوان کرد و افزود: امید است سیاستهای کلی اعلام شده از سوی مقام معظم رهبری در زمینه ازدواج، نیز راهنمای مسئولان باشد.
وی افزود: باید بررسی شود که دستگاههای فرهنگی، جهاد دانشگاهی استان، استانداری و دستگاه قضایی چگونه با توجه به این سیاستها، آموزشهای ازدواج را طراحی و اجرا می کنند تا نسل جوان به زندگی آرامی دست یابد.
حجت الاسلام قدرتی اظهار داشت: به یقین بار اختلافات خانوادگی بر دوش دستگاههای قضایی است که با اجرای سیاستهای پیشگیری از وقوع جرم از جمله برگزاری دورههای آموزشی، میتوان از این هزینهها کاست.
وی تصریحکرد: معاونت اجتماعی دادگستری خراسانشمالی در راستای پیشگیری از وقوع جرم، سال گذشته به اجبار برای جاری کردن حکم طلاق زوجین را به شرکت در دورههای آموزشی و مشاوره فرا خواند که نتیجه این طرح، کاهش ۱۰ درصدی طلاق در بجنورد و کاهش پنج درصدی طلاق در خراسانشمالی بود.
این مقام قضایی اظهار داشت: سال گذشته خراسانشمالی در شمار ۱۲استانی مطرح شد که به واسطه این دورههای آموزشی، کاهش طلاق را تجربه کرد که امیدواریم این روند کاهشی در سال جاری نیز محقق شود.
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