دستگاه های اجرایی پیوست پدافند غیرعامل در پروژه ها را اجرا کنند

به گزارش خبرنگار مهر، پرویز شریفی صبح سه شنبه در نشست رابطان پدافند غیرعامل استان ایلام اظهار کرد: امکانات و تجهیزات زیرساختی در هنگام بروز حوادث و بویژه جنگ می تواند مورد هجوم دشمن قرار گیرد که باید با رعایت اصول پدافند غیرعامل میزان آسیب پذیری این مراکز را به حداقل رساند.

وی افزود: دنیای استکبار به شیوه های مختلف سعی در ضربه زدن به کشورهای اسلامی و در راس همه ایران دارد و بر اساس نظریه فوکویاما ایدئولوژی در جهان امروز بی معنا شده است ولی باید توجه داشت که جهان بدون ایدئولوژی مانند جسم بدون جان است و شاهد هستیم مسلمانان آزادیخواه در کشورهای یمن ، بحرین ، چچن ، مصر ، سوریه و عراق با خیزش اسلامی در برابر این توطئه ایستادگی کرده و به مقابله با تهدیدات دنیای زر و زور می پردازند.

مدیرکل پدافند غیرعامل استان ایلام یادآور شد: بروز این مشکلات لزوم توجه به موضوع پدافند غیرعامل را دوچندان می کند، دستگاه های اجرایی می بایست نیم تا ۲ درصد اعتبارات تملک دارایی های سرمایه ای خود را برای تقویت حوزه پدافند غیرعامل هزینه کنند.

شریفی گفت: مصون سازی دستگاه ها در مقابل تهدیدات پیشرو بویژه در حوزه امکانات زیرساختی از مهم ترین برنامه های پدافند غیرعامل است.

وی اضافه کرد: برای مقابله با تهدیدات باید ضمن شناسایی برنامه ها و توطئه های دشمنان راهکارهای مواجهه با این موارد را شناسایی و اجرایی کرد.

شریفی افزایش قدرت نرم در فضای سایبر و اجرای تدابیر هوشمندانه را از مواردی ذکر کرد که رهبر معظم انقلاب از مسئولان این حوزه خواستار هستند.