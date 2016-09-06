۱۶ شهریور ۱۳۹۵، ۱۲:۱۳

مدیرکل پدافند غیرعامل استان ایلام:

دستگاه های اجرایی پیوست پدافند غیرعامل در پروژه ها را اجرا کنند

ایلام-مدیرکل پدافند غیرعامل استان ایلام از دستگاه های اجرایی خواست قبل از اجرای پروژه ها بویژه از نظر زیرساختی پیوست های پدافند غیرعامل را مد نظر قرار دهند.

به گزارش خبرنگار مهر، پرویز شریفی صبح سه شنبه در نشست رابطان پدافند غیرعامل استان ایلام اظهار کرد: امکانات و تجهیزات زیرساختی در هنگام بروز حوادث و بویژه جنگ می تواند مورد هجوم دشمن قرار گیرد که باید با رعایت اصول پدافند غیرعامل میزان آسیب پذیری این مراکز را به حداقل رساند.

وی افزود: دنیای استکبار به شیوه های مختلف سعی در ضربه زدن به کشورهای اسلامی و در راس همه ایران دارد و بر اساس نظریه فوکویاما ایدئولوژی در جهان امروز بی معنا شده است ولی باید توجه داشت که جهان بدون ایدئولوژی مانند جسم بدون جان است و شاهد هستیم مسلمانان آزادیخواه در کشورهای یمن ، بحرین ، چچن ، مصر ، سوریه و عراق با خیزش اسلامی در برابر این توطئه ایستادگی کرده و به مقابله با تهدیدات دنیای زر و زور می پردازند.

مدیرکل پدافند غیرعامل استان ایلام یادآور شد: بروز این مشکلات لزوم توجه به موضوع پدافند غیرعامل را دوچندان می کند، دستگاه های اجرایی می بایست نیم تا ۲ درصد اعتبارات تملک دارایی های سرمایه ای خود را برای تقویت حوزه پدافند غیرعامل هزینه کنند.

شریفی گفت: مصون سازی دستگاه ها در مقابل تهدیدات پیشرو بویژه در حوزه امکانات زیرساختی از مهم ترین برنامه های پدافند غیرعامل است.

وی اضافه کرد: برای مقابله با تهدیدات باید ضمن شناسایی برنامه ها و توطئه های دشمنان راهکارهای مواجهه با این موارد را شناسایی و اجرایی کرد.

شریفی افزایش قدرت نرم در فضای سایبر و اجرای تدابیر هوشمندانه را از مواردی ذکر کرد که رهبر معظم انقلاب از مسئولان این حوزه خواستار هستند.

