به گزارش خبرگزاری مهر، دومین نمایشگاه کاریکاتوریست‌های تبریزی به همت خانه کاریکاتور در حالی پنجشنبه، ۱۸ شهریورماه در خانه کاریکاتور برپا می شود که در این نمایشگاه ۴۰ اثر از هنرمندانی مانند جابر اسدی، علیرضا فرساد، ندا تنهایی مقدم، سعید داوری، علی فرید رادپور، حسنیه اکبری کامران، الهام حسین زاده، داود دلدار، خدیجه هاتفی‌نیا، امیرحسین شامخی، المیرا صومی، مهدیه صباغ کار و لیلا پیرمحمدی در معرض دید قرار خواهد گرفت.

علاقمندان برای دیدن این نمایشگاه می توانند از ۱۸ تا ۳۱ شهریورماه ۱۳۹۵ از ساعت ۹ تا ۱۷ به نشانی خیابان شریعتی، تقاطع همت، خیابان گل نبی غربی، بعد از میدان شهید احمدی روشن (کتابی)، پلاک ۴۴ مراجعه کنند.

افتتاحیه نمایشگاه یادشده ۱۷ شهریورماه ساعت ۱۶ در خانه کاریکاتور برگزار خواهد شد.