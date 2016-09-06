  1. هنر
  2. موسیقی و هنرهای تجسمی
۱۶ شهریور ۱۳۹۵، ۱۲:۲۸

دومین نمایشگاه کاریکاتوریست‌های تبریز برگزار می‌شود

دومین نمایشگاه کاریکاتوریست‌های تبریز برگزار می‌شود

نمایشگاهی از آثار جمعی از کاریکاتوریست‌های تبریز پنجشنبه ۱۸ شهریورماه در خانه کاریکاتور افتتاح خواهد شد.

به گزارش خبرگزاری مهر، دومین نمایشگاه کاریکاتوریست‌های تبریزی به همت خانه کاریکاتور در حالی پنجشنبه، ۱۸ شهریورماه در خانه کاریکاتور برپا می شود که در این نمایشگاه ۴۰ اثر از هنرمندانی مانند جابر اسدی، علیرضا فرساد، ندا تنهایی مقدم، سعید داوری، علی فرید رادپور، حسنیه اکبری کامران، الهام حسین زاده، داود دلدار، خدیجه هاتفی‌نیا، امیرحسین شامخی، المیرا صومی، مهدیه صباغ کار و لیلا پیرمحمدی در معرض دید قرار خواهد گرفت.

علاقمندان برای دیدن این نمایشگاه می توانند از ۱۸ تا ۳۱ شهریورماه ۱۳۹۵ از ساعت ۹ تا ۱۷ به نشانی خیابان شریعتی، تقاطع همت، خیابان گل نبی غربی، بعد از میدان شهید احمدی روشن (کتابی)، پلاک ۴۴ مراجعه کنند.

افتتاحیه نمایشگاه یادشده ۱۷ شهریورماه ساعت ۱۶ در خانه کاریکاتور برگزار خواهد شد.

کد مطلب 3762551

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها