آمارگیری از زنبورستان های آذربایجان شرقی در هفته اول مهر

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روابط عمومی سازمان جهادکشاورزی استان، حبیب شریفیان سه شنبه در حاشیه بازدید از زنبورستان های آذربایجان شرقی اظهار داشت: برای دستیابی به اطلاعات مورد نیاز از راندمان تولید کلنی ها و برآورد دقیق تعداد و نوع کندوهای زنبورعسل استان و شاغلین در این بخش آمارگیری از زنبورستانهای آذربایجان شرقی به مدت شش روز از سوم تا هشتم مهر امسال همزمان با کل کشور در سطح استان توسط کارشناسان شبکه پهنه بندی جهادکشاورزی انجام می شود.

وی ادامه داد: قراردادن آمار و اطلاعات کامل و صحیح در اختیار برنامه ریزان و سیاستگذاران بخش، منجر به اتخاذ تدابیر به موقع و برنامه ریزی مناسب می شود که علاوه بر افزایش درآمد بهره برداران، بستر مناسبی برای توسعه صنعت زنبورداری و ایجاد اشتغال برای جوانان در منطقه خواهد بود.

به گفته معاون بهبود تولیدات دامی سازمان جهاد کشاورزی آذربایجان شرقی، براساس آمارگیری سال ۱۳۹۴، آذربایجان شرقی با داشتن ۹۰۲ هزار و ۷۴۰ کلنی زنبورعسل و ۱۱ هزار و ۴۳۱ بهره بردار و با تولید ۱۲ میلیون و ۳۰۶ هزار و ۷۹۶ کیلو عسل بزرگترین قطب پرورش زنبورعسل و دومین قطب تولید عسل کشور است.