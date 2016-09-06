خبرگزاری مهر دلسوزانه و متعهدانه عمل می کند

به گزارش خبرنگار مهر، علیرضا یونسی در بازدید از دفتر سرپرستی خبرگزاری مهر مازندران افزود: این رسانه در راستای افزایش روحیه امید تلاش های ارزشمندی را انجام داده و حقایق را به درستی بیان کرده است.

وی اظهار داشت: خبرگزاری مهر صادقانه به بیان مشکلات و ضعف ها همراه با ارائه راهکار در استان پرداخته است و بیان مشکلات و ارائه راهکارها به صورت صادقانه از از ویژگیهای بارز این رسانه است.

وی با عنوان اینکه خبرگزاری مهر، دوراندیشانه به بیان و انعکاس مطالب می پردازد افزود: جامعه نیز چنین انتظاری را از رسانه حرفه ای و متعهد دارند و خبرگزاری مهر، روحیه امید را در جامعه زنده نگه می دارد.

معاون سیاسی امنیتی استاندار مازندران با تقدیر از عملکرد و تعامل این رسانه در استان افزود: این رسانه متعهدانه، بادرایت و با سیاستی که در پیش گرفته، توانسته به درستی ایفای نقش کند و کسانی که به دنبال کسب اخبار درست هستند، به خبرگزاری مهر مراجعه می کنند.

وی عنوان کرد: هنر انسان متعهد نیز اینگونه است و آنهایی که موفق هستند همواره به دنبال لذت ممعنوی هستند.

معاون سیاسی امنیتی استاندار مازندران با تاکید بر اینکه رسانه ها باید مصالح و منافع جامعه را درنظر گیرند افزود: خبرگزاری مهر همواره سعی کرده تا مصالح و منفعت جامعه را درنظر گیرد.

یونسی با بیان اینکه شرافت قلم بسیار مهم و بااهمیت است عنوان کرد: این مسئله از عمق و بار معنایی گسترده ای برخوردار است و آنهایی که بار رسالت قلم را بردوش دارند، مسئولیتشان سنگین است و اگر خوب عمل کنند اجر بی بدیلی می گیرند.

معاون سیاسی امنیتی استاندار مازندران، با اظهار اینکه خبرنگاران، مجاهدان عرصه نگهداری از شرافت قلم هستند تصریح کرد: نفس و انگیزه نگارش خبر همراه با پاسداشت قلم باشد.

وی با اشاره به عملکرد رسانه های استان در هفته دولت و تقدیر از آن عنوان کرد: اطلاع رسانی درست و اصولی سبب شد تا دولت از مظلومیت خارج کردند.

علیرضا نوری کجوریان سرپرست خبرگزاری مهر در مازندران نیز با اشاره به عملکرد این رسانه در استان، تعامل، اطلاع رسانی درست و پرهیز از سیاه نمایی، نشر و ترویج ارزشهای اسلامی و فرهنگی را از جمله رویکردهای این رسانه برشمرد.