به گزارش خبرنگار مهر، تیم ملی ایران از امروز صبح به شدت در کنترل و تمرکز است. دستور کی‌روش در روزهای بازی کاملا مشخص و از قبل معلوم است، نه کسی از اتاق بدون اجازه کی‌روش خارج می شود نه داخل. بازیکنان تنها به دستور کی‌روش راس ساعت مشخص برای نهار و صبحانه و عرق گیری بیرون می‌آیند.

اردوی تیم ملی فوتبال ایران از صبح امروز به شدت قرنطینه بود و تنها در همین زمان های مشخص بازیکنان بیرون آمدند.

مدیر رسانه‌ای تیم ملی به دنبال «ای‌اس‌دی» کارت‌ها به دفتر رسانه‌ای فوتبال چین رفته بود و پزشک‌ها هم به شدت مراقب طبخ غذا در رستوران هتل بودند.

در این میان برخی بازیکنان با اجازه از کادر فنی ماساژ هم گرفتند. ساعاتی قبل از دیدار ایران برابر چین در هتل همه چیز تحت کنترل است و کی‌روش در حال تمرکز است و کسی جرات ندارد درب اتاق او را بزند!

تیم ملی فوتبال ایران که در نخستین دیدار خود برابر قطر به برتری ۲ بر صفر دست پیدا کرده است، در دومین دیدار مرحله نهایی مقدماتی جام جهانی ۲۰۱۸ روسیه از ساعت ۱۶:۰۵ امروز سه شنبه در ورزشگاه المپیک شهر شن یانگ به مصاف تیم ملی چین خواهد رفت.