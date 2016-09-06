اولین سفر رئیس جمهور فرانسه به ویتنام در ۱۲ سال اخیر

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از آسوشیتدپرس، فرانسوا اولاند هدف از سفرش را تقویت روابط اقتصادی با این کشور که از مستعمره های سابق فرانسه است اعلام کرد.

اولاند در دیدار با «تران دای کوانگ» رئیس جمهور ویتنام، بر تمایل فرانسه برای سرمایه گذاری در ویتنام و عقد توافقنامه های تجاری برای دسترسی کامل به بازار این کشور تاکید کرد.

رؤسای جمهور دو کشور همچنین قراردادی را برای فروش ۴۰ فروند ایرباس به ویتنام امضا کردند.

آخرین سفر رئیس جمهوری فرانسه به ویتنام به سفر «ژاک شیراک» رئیس جمهوری اسبق فرانسه در سال ۲۰۰۴ میلادی مربوط می شد.

«فرانسوآ میتران» نیز نخستین رئیس جمهوری فرانسه بود که در سال ۱۹۹۳ میلادی برای برقراری آشتی میان کشورش با مستعمره سابق به ویتنام سفر کرده بود.