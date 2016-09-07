«ناتمامی» به روی مخاطبان شعر گشوده شد

به گزارش خبرنگار مهر، مجموعه شعر «ناتمامی» اثر سوسن میهن‌خواه از سوی انتشارات مروارید روانه بازار کتاب شد.

«ناتمامی» دومین کتاب سوسن میهن‌خواه، حاوی ۸۰ شعر سپید کوتاه و بلند است. «این خواب‌ها پریدن نمی‌دانند» کتاب اول اوست که در سال ۸۷ منتشر شده.

در شعرهای میهن‌خواه فرم و محتوا در خدمت یکدیگرند و البته گاهی فرم در مرحله‌ی دوم اهمیت قرار می‌گیرد. مفاهیمی که در شعرهای او یافت می‌شوند منطبق بر فطرت انسانی‌اند. انسانی که می‌خواهد با شناخت خود به درک درستی از هستی برسد و حضور انسانی کلمات در شعرها از ویژگی کارهای اوست.

میهن‌خواه نگاه عاشقانه‌ای به جهان دارد. در شعرهایش شعار نمی‌دهد و شرایطی را فراهم می‌کند تا خواننده‌ی آثارش در سطر سطر نوشته‌هایش با او همراه باشد.

در یکی از اشعار این کتاب می‌خوانیم:

همه حرف‌های سربسته می‌دانند

خواب دنیا سنگین شده

و کسی مرگ را

که برهنه در خیابان می‌رود

نمی‌شناسد

چیزی بخوان

تا صبح دیررس

سرزده

روی خواب‌های کوچه بدود

چیزی بخوان

محتاج تازیانه است

شبی که از دست نمی‌رود

این مجموعه شعر را نشر مروارید در ۱۱۳ صفحه و با قیمت ۹ هزار تومان منتشر کرده است.