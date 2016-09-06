کسبه خیابان ۱۷ شهریور به طرح شهرداری رأی منفی دادند

به گزارش خبرنگار مهر، پرویز سروری در صحن شورای شهر تهران درباره خیابان ۱۷ شهریور گفت: ۵ سال است که مردم و کسبه خیابان ۱۷ شهریور و اطراف میدان امام حسین (ع) به واسطه طرح شهرداری دچار مشکلاتی شده‌اند که در این چند سال هنوز این توضیحات به نتیجه نرسیده است.

وی توضیح داد: لذا جلساتی گذاشتیم تا نسبت به برون‌رفت از این مشکلات تصمیم‌گیری شود و امیدوارم تصمیمات ما به تصمیم اشتباه‌تر بدل نشود.

رئیس کمیسیون نظارت و حقوقی شورای شهر تهران گفت: ما یک کار نظرسنجی را به صورت کلاس به کلاس آغاز کردیم و نظرات موافقان و مخالفان را با پیاده‌راه‌سازی خیابان ۱۷ شهریور را احصاء کردیم.

وی افزود: مهمترین انتقادات سکنه به کاهش امنیت روانی بود که در این پنج سال به شدت تشدید شده است؛ لذا باید اقدامات گسترده صورت گیرد تا زمینه‌های بازگشت امنیت روانی اجرایی شود.

سروری با اشاره به اینکه ۹۷ درصد کسبه به طرح شهرداری رأی منفی داده‌اند، گفت: نظر منفی کسبه نسبت به ساکنان بسیار چشمگیرتر بود و در نتیجه قرار شد برای رفع مشکلات موجود، از خیابان صفا تا میدان شهدا بازگشایی شود.

وی با اشاره به نقش شهرداری گفت: کار به این بازگشایی ختم نمی‌شود، حتما شهرداری باید عنایت‌های جدی را برای رونق کسب و کار عملیاتی کند. به عنوان مثال به نهادهای فرهنگی ابلاغ کند برای ایجاد جاده فرهنگی در این خیابان، خریدهایشان را در اینجا انجام دهند.

عضو شورای شهر تهران تاکید کرد: اگر حمایت شهرداری را نداشته باشیم، مطمئن باشید که به اهداف مورد نظر نمی‌رسیم.