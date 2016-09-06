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۱۶ شهریور ۱۳۹۵، ۱۲:۳۴

اولین روز مسابقات تنیس روی میز بانوان کشور در کرمانشاه؛

۸ بازیکن صعود کننده به دسته یک مشخص شدند

۸ بازیکن صعود کننده به دسته یک مشخص شدند

کرمانشاه- با انجام اولین روز مسابقات تنیس روی میز بانوان کشور در کرمانشاه ۸ بازیکن صعود کننده به دسته یک معرفی شدند.

به گزارش خبرنگار مهر، مسابقات تنیس روی میز آزاد و دسته یک بزرگسالان بانوان کشور از روز گذشته به میزبانی کرمانشاه آغاز شده و هم اکنون در حال برگزاری است.

بر اساس اعلام فدراسیون، بعد از انجام ۵۴  بازی در مرحله اول در ۱۶ جدول گروهی و مشخص شدن نفرات اول و دوم هر جدول گروهی ، جدول ۳۲ نفر حذفی آسیایی مرحله دوم قرعه کشی شد.

بعد از انجام دو دور بازی از جدول حذفی آسیایی طرف برنده ها هشت بازیکن صعود کننده به دسته یک مشخص شدند.

شیرین قلعه بیگی از تهران، ملیکا عامر طاس از فارس، پریناز حاجیلو از البرز، نسیم رنجبر از آذربایجان شرقی،  هلیا اصغری از تهران، مریم خوشکردار از تهران و آنا غیاصیان از اصفهان نفراتی هستند که به صورت مستقیم به دسته یک صعود کردند.

در سمت بازنده ها برای مشخص شدن دو نفر نهم و دهم صعود کننده از دسته آزاد امروز سه شنبه رقابت خواهند کرد تا ده نفر صعود کننده به دسته یک کامل شوند.

سر داور مسابقات زهرا اسکندری و کمک ایشان فهیمه امیریان است داوران حاضر نعیمه ذوالفقاری، سحر ملایری، خدیجه پایدار مهر، گلنار امیری، غزل خشنودی، سروه محمدی، ساغر مهدیان، گلنار سلیمی، فلورا یار مرادی، پروانه کرمی، لیلا غلامیان، فیروزه قاید زاده هستند.

کد مطلب 3762575

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