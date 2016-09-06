به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از استم سل نیوز، محققان دانشگاه UCLA براساس این تحقیق می توانند به درک این مطلب که سیستم ایمنی سالم چگونه تولید می شود و چگونه بیماری ها می توانند منجر به تضعیف عملکرد ایمنی شوند، کمک کنند.

این مطالعه با استفاده از مغز استخوان انسان انجام شده که حاوی تمامی سلول های بنیادی است که خون را طی زندگی بعد از جنینی تولید می کند و این در حالی است که تعداد مطالعه اندکی که با بافت های انسانی در این زمینه صورت گرفته بود، غالبا از خون بند ناف استفاده کرده بودند که به خوبی سیستم ایمنی بعد از زندگی جنینی را منعکس نمی کند. در واقع درک فرایند طبیعی تشکیل خون در انسان های بالغ گامی حیاتی در یافتن دلایل بیماری های خونی مانند لوکمیا خواهد بود.

پیش از این مطالعه نیز محققین می دانستند سلول های بنیادی می توانند تقسیم شوند و سلول هایی را در مراحل بینابینی تکوین تولید کنند که سلول های پیش ساز نام دارند و می توانند رده های سلولی خونی مختلفی مانند پلاکت ها و سلول های خونی را تولید کنند.

در این مطالعه محققان بسیار علاقه مند بودند تا پیش سازهایی را تولید کنند که تمام سیستم ایمنی را تشکیل دهند و حاوی همه انواع سلول های مختلف به نام لنفوسیت ها است که عملکرد تخصصی در مبارزه با عفونت دارند.

مطالعات گذشته نوع نسبتا بالغی از پیش سازهای لنفوسیتی با توانایی محدود برای تمایز را نشان داد اما این مطالعه جدید نوعی نسبتا اولیه تر از این پیش سازها را شناسایی کرده است که می تواند همه سیستم ایمنی را تولید کند.

با شناسایی این پیش ساز اولیه لنفوئیدی، محققین به بررسی تغییرات بیان ژنی طی مراحل اولیه تولید آنها از سلول های بنیادی پرداختند. اطلاعات مربوط به بیان ژن، آنها را متقاعد کرد که مرحله منحصربفردی از تکوین سیستم ایمنی را شناسایی کرده اند.

آنها مجموعه ای از ژن ها را شناسایی کردند که بین سلول های لنفوئیدی اولیه و سلول های بنیادی مغز استخوان یکسان بود و همچنین ژن هایی را شناسایی کردند که تنها مختص این سلول ها بود.

در واقع این مطالعه نشان می دهد که چه ژن هایی برای ایجاد همه سلول های سیستم ایمنی مهم هستند و این اطلاعات به محققان اجازه می دهد تا مغز استخوان را برای کمک به ایجاد سیستم ایمنی قوی تر دستکاری کنند.