۱۶ شهریور ۱۳۹۵، ۱۳:۲۱

شهر «جانی خیل» آزاد شد

مقامات امنیتی افغانستان اعلام کردند که شهر «جانی خیل» را از تصرف طالبان آزاد کرده اند.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از آژانس خبری «پژواک»، «اسدالله شیرزاد» فرمانده منطقه «سپین غر» در ولایت پکتیا گفت: نیروهای امنیتی افغانستان شب گذشته شهر جانی خیل در ولایت پکتیا را از تصرف گروه طالبان آزاد کردند.

وی در ادامه افزود: شهر جانی خیل را بعد از عملیات چند روزه آزاد کرده اند که طی آن ١٢ عضو طالبان کشته و مقادیری سلاح و مهمات را کشف و ضبط کرده اند.

به گفته اسدالله شیرزاد، نیروهای امنیتی افغانستان در حال حاضر مشغول خنثی سازی مین های کار گذاشته شده در شهر و اطراف آن هستند.

وی در ادامه تصریح کرد: نشستی با حضور مردم منطقه مذکور برگزار خواهد شد و زمینه کمک رسانی به مردم فراهم خواهد شد.

«حاجی نورگل» یکی از سران محلی منطقه مذکور گفت: نیروهای امنیتی، به منطقه رسیده و در اطراف شهر مستقر شده اند.

وی در ادامه افزود: از دولت انتظار داریم که کمک رسانی به منطقه صورت گیرد چرا که خانه های آنها  در جریان جنگ آتش گرفته و خسارت زیادی دیده اند.

لازم به ذکر است شهر جانی خیل، حدود دو هفته پیش توسط گروه طالبان تصرف شد که در اثر آن شمار زیادی از نیروهای امنیتی، اعضای طالبان و  عیر نظامیان کشته و زخمی شدند.

علی کاووسی نژاد

