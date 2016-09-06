پایان شهریور آخرین مهلت شرکت در جایزه ادبی «واو» اعلام شد

به گزارش خبرنگار مهر، دبیرخانه سیزدهمین دوره جایزه ادبی رمان متفاوت موسوم به «واو» با انتشار اطلاعیه‌ای عنوان کرد که تنها تا پایان شهریور ماه پذیرای آثار ناشران و نویسندگان برای حضور در داوری این جایزه است.

بر این اساس علاقه‌مندان به حضور آثارشان در داوری این جایزه باید تا پایان این تاریخ، سه نسخه از اثر خود را به نشانی تهران - صندوق پستی ۵۹۷-۱۹۳۹۵ ارسال کنند. آثار ارسالی باید در سال ۱۳۹۴ منتشر شده باشد

جایزه ادبی واو هر سالته به انتخاب و معرفی و تقدیر از آثار ادبی می‌پردازد که متفاوت‌ترین فرم ساختاری در روایت و قصه‌پردازی را دارا باشد.

سال گذشته و در جریان داوری این جایزه شاهرخ گیوا توانست این جایزه را به خاطر نگارش رمان «فیل‌ها» به دست بیاورد. همچنین لوح اثر متفاوت شایسته تقدیر به «عالیه عطایی» برای رمان «کافورپوش» اهدا شد.