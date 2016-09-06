استفاده از موادغذایی نامناسب سلامتی انسانها را تهدید می کند

عباس نیک روش در حاشیه کار گروه تخصصی سلامت و امنیت غذایی شهرستان اسفراین، در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار کرد: سیمای انواع بیماری ها در سالهای اخیر از لحاظ میزان شیوع متفاوت و با پیشرفت های که در دانش علوم پزشکی ایجاد شده بسیاری از بیماری های واگیرقابل کنترل بوده واین امر باعث کاهش مرگ و میر در بیماری های واگیر گردیده است.

وی افزود: بدلیل اهمیت موضوع توسط وزارت بهداشت و درمان سند ملی بیماری های غیر واگیر در کشور تنظیم و تمام مسئولان زیربط در کشور ملزم به اجرای این سند شده اند.

نیم روش تصریح کرد: بر اساس این سند تا سال ۲۰۲۵ باید شاهد کاهش ۲۵ درصدی مرگ های زود رس ناشی از بیماری های غیر واگیر باشیم.

وی کاهش ۲۰ درصدی تحرک بدنی ناکافی، کاهش ۱۰ درصدی الکل، ۳۰ درصدی استعمال دخانیان، ۲۵ درصدی فشارخون، ۳۰ درصدی نمک سدیم را از دیگر موارد مهم سند ملی بیماری های غیر واگیر در کشور برشمرد و اظهار داشت: برای تحقق این امر باید با فرهنگ سازی تلاش کنیم تا خوردن میوه و سبزی و همچنین محصولات ارگانیک در سبد غذایی افزایش یافته و پیاده روی، دوچرخه سواری و ورزش در اجرای این طرح عملیاتی شود.

نیک روش اظهار امیدواری کرد که با اجرای این سند شاهد کاهش ۱۰۰ درصدی جمعیت به داروها و فناوری های مناسب و ضروری در بیماری های غیر واگیر و پیشگیری از بیماری های قلبی، حملات عروقی و مغزی باشیم.