پویان عطایی در گفتوگو با خبرنگار مهر، اظهار داشت: «لطفا گوریل خودت را قورت بده» به نویسندگی نگار داستانپور تیرماه سال گذشته اجرای عمومی داشته و امسال برای اجرا در بیست و هشتمین جشنواره تئاتر استانی پذیرفته شده است.
وی با بیان اینکه این نمایش روز ۱۶ شهریورماه در سالن فرشچیان به صحنه میرود، افزود: داستان این نمایش درباره زن و شوهری است که یک موجود عجیب و غریب را در طبقه سوم ساختمان مسکونی منزل خود میپذیرند که باعث بروز مشکلاتی در زندگی شخصی آنها میشود.
کارگردان تئاتر بیان داشت: پویان عطایی، مریم دوستی ایرانی، لیلا شریفی و رحیم ملکی در این نمایش به ایفای نقش پرداخته اند و نگار داستانپور نیز نویسندگی این نمایش را برعهده داشته است.
به گزارش مهر، بیست و هشتمین جشنواره تئاتر اصفهان از ۱۴ تا ۱۷ شهریورماه برگزار میشود.
تئاتر «لطفا گوریل خودت را قورت بده» به نویسندگی نگار داستانپور و کارگردانی پویان عطایی امروز از ساعت ۱۷ در سالن اصلی تالار فرشچیان واقع در ابتدای خیابان توحید به صحنه میرود.
همچنین امروز تئاتر «ناتمام» از ساعت ۱۰ تا ۱۱:۴۵ در تالار هنر اجرا میشود و تئاتر «آنتولوژی صبح فرحناک یک چاقو» از ساعت ۱۸:۳۰ تا ۲۰ در مجتمع استاد فرشچیان به صحنه میرود.
