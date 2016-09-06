نیازمند تامین اجتماعی الکترونیک هستیم

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از تامین اجتماعی، با حضور دکتر عباس کبریایی‌زاده، رئیس هیئت مدیره سازمان تامین اجتماعی، مهندس علی ظفرزاده، عضو هیئت مدیره و رئیس کمیته فناوری اطلاعات هیئت مدیره، علیرضا خواک، مشاور رئیس هیئت مدیره و مدیر کل دفتر هیئت مدیره، ناهید حیدری، مدیر کل تامین اجتماعی غرب تهران بزرگ در شعبه ٢٥ غرب تهران بزرگ مسائل حوزه فناوری اطلاعات و ارائه خدمات نوین مورد بحث و تبادل‌نظر قرار گرفت.

دکتر کبریایی‌زاده در این نشست گفت: سازمان تامین اجتماعی با بهره‌مندی از امکانات نرم‌افزاری و سخت‌افزاری و نیروی انسانی متبحر در بخش فناوری‌ها توانسته ضمن ارتقای رضایتمندی مخاطبان، تحولی اساسی در روند فعالیت‌ها ایجاد کند.

وی تنوع ارائه خدمات سازمان تامین اجتماعی و گستردگی توزیع آن در سطح کشور را کاری بسیار حساس توصیف کرد و افزود: خدمات‌رسانی به قشر عظیمی از جمعیت کشور، بهره‌مندی از فناوری اطلاعات را در این سازمان یک ضرورت اجتناب‌ناپذیر ساخته و همکاران باید در راستای نهضت آی تی در یک جهت که آن هم تامین اجتماعی الکترونیک است، حرکت کنند.

رئیس هیئت مدیره سازمان تامین اجتماعی تصریح کرد: با توجه به گستردگی و تنوع خدمات نیازمند یک سیستم یکپارچه در این سازمان هستیم.

وی اهمیت فناوری اطلاعات و آی تی را یکی از نیازها و افقی روشن در ترسیم توسعه‌یافتگی سازمان تامین اجتماعی دانست.

ناهید حیدری مدیر کل تامین اجتماعی غرب تهران بزرگ در این نشست با اشاره به اقدامات چند سال اخیر در حوزه آی تی گفت: طی سه سال گذشته تحولات اساسی در ارائه خدمات غیر حضوری را شاهد بودیم که ضمن کاهش هزینه‌ها، افزایش رضایتمندی مخاطبان را نیز در پی داشته است.

وی با اشاره به اینکه تامین اجتماعی دیگر با روش‌های قدیمی قابل اداره نیست، افزود: انتظارات مردم از سازمان رو به افزایش است و به طور کلی در دنیا و ایران شاهد یک جهش اطلاعاتی هستیم.

حیدری اهمیت و توسعه آی تی و فناوری اطلاعات را از سوی دکتر نوربخش، مدیر عامل سازمان تامین اجتماعی کاری بزرگ و ستودنی دانست و تصریح کرد: اقداماتی که در حوزه فناوری اطلاعات و آی تی شکل گرفته مانند پیشرفت‌های نرم‌افزاری، زیرساختی و سخت‌افزاری در حوزه بیمه‌ای و درمان کاملا مشهود است و این موضوع و اثرات آن سبب شده اهمیت آن در نزد کارکنان و افکار عمومی دوچندان شود.

مدیر کل تامین اجتماعی غرب تهران بزرگ گفت: افتخار می‌کنیم یکی از بزرگترین و مجرب‌ترین سرمایه‌های انسانی آی تی سازمان تامین اجتماعی در اداره کل غرب تهران بزرگ و شعب تابعه مشغول خدمت‌رسانی هستند و با تست عملیاتی برای اصلاح و بهبود فرآیندها؛ گره‌گشای مسائل استان‌های دیگر هستند.

در این نشست برخی از کارکنان فناوری اطلاعات به بیان مهمترین معضلات و مشکلات موجود در انجام بهینه وظایف محوله پرداختند.

اداره کل تامین اجتماعی غرب تهران بزرگ پایلوت برنامه‌های الکترونیکی سازمان است.