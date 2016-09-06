برداشت ذرت علوفه ای در شهرستان البرز آغاز شد

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روابط عمومی جهاد کشاورزی استان قزوین، مدیر جهاد کشاورزی شهرستان البرز از آغاز عملیات برداشت ذرت علوفه ای ازسطح ۱۵۶۰ هکتار از اراضی کشاورزی این شهرستان خبر داد.

علی همت زاده گفت: پیش بینی می شود ۸۵ هزار و۸۰۰ تن ذرت علوفه ای از این میزان سطح زیر کشت در شهرستان برداشت شود.

وی تصریح کرد: این میزان تولید با عملکرد ۵۵ تن در هکتار برآورد شده است.

همت زاده اظهارداشت: سطح قابل توجهی از اراضی کشاورزی شهرستان البرز به کشت ذرت اختصاص دارد که عمده ارقام آن شامل ۷۰۴ و ۷۰۳,NS است.



