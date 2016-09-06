نمایشگاه بزرگ پوشش ایرانی - اسلامی در ساری افتتاح شد

به گزارش خبرنگار مهر، فهیمه فرهمند پور مشاور وزیر کشور در امور بانوان پیش از ظهر سهشنبه در مراسم افتتاح نمایشگاه بزرگ پوشش ایرانی-اسلامی (شولا) گفت: نیمی از جامعه ما را زنان و بانوان تشکیل میدهند که باید در فرهنگ ساری عفاف و حجاب در ر جامعه تلاش کرد.
فرهمند پور افزود: امروزه تولید و مصرف لباس صرفاً در محدوده رفع نیاز اولیه و طبیعی انسانها نیست بلکه بهعنوان یک دانش وسیع و مبتنی بر تأمین نیازها و خصوصیات فرهنگی، اجتماعی، اقتصادی جوامع موردتوجه است.
وی بیان کرد: نگرش اقتصادی و فرهنگی به لباس و پوشاک این امر را به یک صنعت تبدیل کرده که باید در کشور ما تولیدکنندگان با تولید انبوه درزمینهٔ تولید پوشاک ایرانی -اسلامی گام بردارند از حمایت دولت و وزارت کشور برخوردار میشوند.
فرهمند پور گفت: درزمینهٔ مد نیز تصور بر این است که صرفاً اقتصادی است اما مد ضمن داشتن ابعاد فرهنگی، ابعاد اقتصادی هم دارد و میتوانیم با حمایت مالی از تولیدکنندگان پوشاک درزمینهٔ عفاف و حجاب قیمت تمامشده را کاهش داده و با افزایش مطالبه جامعه تولید در سطح وسیع عرضه شود.
مشاور وزیر کشور در امور زنان و خانواده در پاسخ به این سؤال که چرا اکثر بانوان تمایل دارند شغلی مردانه داشته باشند گفت: هر آماری نیازمند پایش علمی است اما این موضوع متناسب باارزش گذاری جامعه است و تا زمانی که نگاه به اشتغال نگاه جنسیتی باشد نمیتوان انتظار داشت عدالت اشتغال ایجاد شود.
وی تصریح کرد: مشاور فرمانداران در امور بانوان پستی انشایی است و ما از طریق کارشناسان امور بانوان در فرمانداریها مطالبات بانوان را دنبال میکنیم.
فرهمند پور افزود: زنان خانهدار نیز فعالان حریم خانواده هستند که باید شخصیت و هویت این قشر در جامعه نیز حفظ شود.
این نمایشگاه از امروز آغاز و تا ۱۸ شهریور ادامه دارد.
