۱۶ شهریور ۱۳۹۵، ۱۳:۰۸

نمایشگاه بزرگ پوشش ایرانی - اسلامی در ساری افتتاح شد

ساری - نمایشگاه بزرگ پوشش ایرانی – اسلامی با عنوان شولا باحضور مشاور وزیر کشور در امور بانوان در ساری افتتاح شد.

به گزارش خبرنگار مهر، فهیمه فرهمند پور مشاور وزیر کشور در امور بانوان پیش از ظهر سه‌شنبه در مراسم افتتاح نمایشگاه بزرگ پوشش ایرانی-اسلامی (شولا) گفت: نیمی از جامعه ما را زنان و بانوان تشکیل می‌دهند که باید در فرهنگ ساری عفاف و حجاب در ر جامعه تلاش کرد.

فرهمند پور افزود: امروزه تولید و مصرف لباس صرفاً در محدوده رفع نیاز اولیه و طبیعی انسان‌ها نیست بلکه به‌عنوان یک دانش وسیع و مبتنی بر تأمین نیازها و خصوصیات فرهنگی، اجتماعی، اقتصادی جوامع موردتوجه است.

وی بیان کرد: نگرش اقتصادی و فرهنگی به لباس و پوشاک این امر را به یک صنعت تبدیل کرده که باید در کشور ما تولیدکنندگان با تولید انبوه درزمینهٔ تولید پوشاک ایرانی -اسلامی گام بردارند از حمایت دولت و وزارت کشور برخوردار می‌شوند.

فرهمند پور گفت: درزمینهٔ مد نیز تصور بر این است که صرفاً اقتصادی است اما مد ضمن داشتن ابعاد فرهنگی، ابعاد اقتصادی هم دارد و می‌توانیم با حمایت مالی از تولیدکنندگان پوشاک درزمینهٔ عفاف و حجاب قیمت تمام‌شده را کاهش داده و با افزایش مطالبه جامعه تولید در سطح وسیع عرضه شود.

مشاور وزیر کشور در امور زنان و خانواده در پاسخ به این سؤال که چرا اکثر بانوان تمایل دارند شغلی مردانه داشته باشند گفت: هر آماری نیازمند پایش علمی است اما این موضوع متناسب باارزش گذاری جامعه است و تا زمانی که نگاه به اشتغال نگاه جنسیتی باشد نمی‌توان انتظار داشت عدالت اشتغال ایجاد شود.

وی تصریح کرد: مشاور فرمانداران در امور بانوان پستی انشایی است و ما از طریق کارشناسان امور بانوان در فرمانداری‌ها مطالبات بانوان را دنبال می‌کنیم.

فرهمند پور افزود: زنان خانه‌دار نیز فعالان حریم خانواده هستند که باید شخصیت و هویت این قشر در جامعه نیز حفظ شود.

این نمایشگاه از امروز آغاز و تا ۱۸ شهریور ادامه دارد.

