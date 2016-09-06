۱۶ شهریور ۱۳۹۵، ۱۳:۰۱

از سوی قاسمی؛

ایران حملات تروریستی در کابل و بغداد را محکوم کرد

سخنگوی وزارت امور خارجه ایران ضمن محکوم کردن حملات تروریستی در «کراده» بغداد و کابل، از جامعه جهانی خواست به وظایف و مسئولیت های قانونی و بین المللی خود در مبارزه واقعی با تروریسم عمل کنند.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از اداره کل دیپلماسی رسانه ای، ضمن محکوم کردن حملات تروریستی روز گذشته در منطقه «کراده» بغداد در عراق و شهر کابل در افغانستان که منجر به کشته و زخمی شدن ده ها تن از مردم بی گناه در این دو کشور شده است، با مردم و دولت های عراق و افغانستان ابراز همدردی کرد.  

قاسمی خاطرنشان کرد: ریشه و تفکر واحد حاکم بر گروه های تکفیری - تروریست، ثبات و امنیت کشورهای این منطقه را نشانه رفته و در میان سکوت و بی تفاوتی جامعه بین المللی هر روز جان صدها تن از مردم بی گناه کشورهای منطقه را می گیرند. 

سخنگوی وزارت امور خارجه کشورمان افزود: مادامی که جامعه بین المللی اراده لازم و واقعی برای شناسایی ریشه های تروریسم تکفیری – وهابی نداشته باشد و کشورهای حامی این گروه های تروریستی را مجبور به پاسخگویی و قطع حمایت های خود از این گروه ها نکند، اقدامات خشونت طلبانه و تروریستی آنان ادامه خواهد داشت و جهانیان هر روز شاهد آلام و رنج مردم بی گناه و بی پناه این کشورها خواهند بود.

وی گفت: هشدار می دهیم هر روز تأخیر در علاج این بیماری بدخیم باعث همه گیر شدن و سرایت آن به تمام نقاط جهان و ایجاد چالش های جدی تر و خطرناک تر خواهد شد که البته آن زمان اقدام برای درمان آن دیر خواهد بود.

قاسمی بار دیگر از جامعه جهانی اعم از کشورها و سازمان های بین المللی خواست به وظایف و مسئولیت های قانونی و بین المللی و رسالت انسانی و اخلاقی خود در مبارزه واقعی و عملی با تهدید ضدبشری تروریسم عمل کنند و تا زمان باقی است به بی تفاوتی خود نسبت به این جنایات و کشورهای حامی این گروه ها پایان دهند.

محمد مهدی ملکی

