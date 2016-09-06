ایران حملات تروریستی در کابل و بغداد را محکوم کرد

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از اداره کل دیپلماسی رسانه ای، ضمن محکوم کردن حملات تروریستی روز گذشته در منطقه «کراده» بغداد در عراق و شهر کابل در افغانستان که منجر به کشته و زخمی شدن ده ها تن از مردم بی گناه در این دو کشور شده است، با مردم و دولت های عراق و افغانستان ابراز همدردی کرد.

قاسمی خاطرنشان کرد: ریشه و تفکر واحد حاکم بر گروه های تکفیری - تروریست، ثبات و امنیت کشورهای این منطقه را نشانه رفته و در میان سکوت و بی تفاوتی جامعه بین المللی هر روز جان صدها تن از مردم بی گناه کشورهای منطقه را می گیرند.

سخنگوی وزارت امور خارجه کشورمان افزود: مادامی که جامعه بین المللی اراده لازم و واقعی برای شناسایی ریشه های تروریسم تکفیری – وهابی نداشته باشد و کشورهای حامی این گروه های تروریستی را مجبور به پاسخگویی و قطع حمایت های خود از این گروه ها نکند، اقدامات خشونت طلبانه و تروریستی آنان ادامه خواهد داشت و جهانیان هر روز شاهد آلام و رنج مردم بی گناه و بی پناه این کشورها خواهند بود.

وی گفت: هشدار می دهیم هر روز تأخیر در علاج این بیماری بدخیم باعث همه گیر شدن و سرایت آن به تمام نقاط جهان و ایجاد چالش های جدی تر و خطرناک تر خواهد شد که البته آن زمان اقدام برای درمان آن دیر خواهد بود.

قاسمی بار دیگر از جامعه جهانی اعم از کشورها و سازمان های بین المللی خواست به وظایف و مسئولیت های قانونی و بین المللی و رسالت انسانی و اخلاقی خود در مبارزه واقعی و عملی با تهدید ضدبشری تروریسم عمل کنند و تا زمان باقی است به بی تفاوتی خود نسبت به این جنایات و کشورهای حامی این گروه ها پایان دهند.