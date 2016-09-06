برداشت صمغ باریجه در ۲۰۰هکتار از اراضی سرخه آغاز شد

به گزارش خبرنگار مهر، حمیدرضا همتی صبح سه شنبه در نشستی با حضور اصحاب رسانه به میزبانی اداره منابع طبیعی سرخه، با بیان اینکه باریجه در ارتفاع ۶۰۰ تا سه هزار و ۵۰۰ متری می روید و زمان برداشت آن اواسط تابستان تا اواسط پاییز است، گفت: صمغ حاصل از گیاه دارویی جزء فرآورده های فرعی مرتع است و به عنوان یکی از مهمترین گیاهان دارویی، صنعتی در صادرات کشور نقش بسیار ویژه ای دارد.

وی افزود: صمغ گیاه باریجه به صورت اشکی و توده ای برداشت می شود و از هرگیاه قوی ۶۰ گرم شیره و صمغ برداشت می شود.

رئیس اداره منابع طبیعی و آبخیزداری شهرستان سرخه در ادامه، گفت: گیاه باریجه جزء گونه‌های مجاز مشروط محسوب می شود که بهره‌برداری و حمل آن فقط در غالب طرح بهره‌برداری مصوب و با مجوز اداره منابع طبیعی و آبخیزداری مقدور است.

همتی درباره کاربردهای این گیاه، بیان کرد: شیره باریجه کاربردهای متعدد دارویی، بهداشتی، صنعتی و نظامی داشته و اکثر این محصولات به کشورهای خارجی صادر می‌شود.

وی افزود: شیره باریجه بوی ویژه ای دارد و کاربرد عمده آن در، چاپ، ضدعفونی کننده آب چشمه ها و قنوات، ترمیم تاول های پوستی و زخم های سطحی و عمیق، کرم زدایی در دام ها، رفع سنگ کلیه، تولید چسب بی رنگ و نامرئی با ضریب شکست نور یکسان با الماس، تثبیت رایحه عطر و ادکلن، نساجی و نقاشی و دارو سازی، ساخت حشره کش ها و تولید انواع پلیمرها عنوان می شود.

رئیس اداره منابع طبیعی و آبخیزداری شهرستان سرخه با بیان اینکه استحصال صمغ باریجه تخصصی ویژه می طلبد، گفت: باید به بهره برداران آموزش داد تا هنگام برداشت باریجه و استحصال صمغ آن از بین روش های برش عرضی، طولی را به عنوان بهترین روش استحصال صمغ باریجه استفاده کنند تا ضمن دریافت صمغ آسیب غیر قابل جبرانی به گیاه وارد نشود و قدرت بازیابی و ترمیم زخم وارد شده برای گیاه محفوظ بماند.

همتی همچنین از ممنوع بودن تجارت این گیاه در کشور خبر داد و گفت: منابع طبیعی استان سمنان به شدت با قاچاقچیان و سودجویان مرتبط با این گیاه برخورد می کند.

وی افزود: سالانه پرونده های متعددی از قاچاق این گیاه ارزشمند به دستگاه قضا ارجاع داده می شود.