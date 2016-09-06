اتحاد مسئولان عامل آرامش عمومی است/ نباید نظام را دوقطبی کنیم

به گزارش خبرنگار مهر، حجت‌الاسلام سید محمود علوی صبح سه‌شنبه در شورای اداری استان بوشهر با اشاره به وجود همدلی در بین مسئولان استان اظهار داشت: نماینده ولی فقیه در استان با مدیریت پدرانه و استاندار بوشهر با عقلانیت و نجابت خود باعث شدند فضای همدلی در بین مسئولین و همچنین مسئولان با مردم وجود داشته باشد.



وی با تشکر از فعالیت های رضایت بخش همه قوا در استان افزود: از استان بوشهر هر چه می شنویم پیوستگی، نغمه وحدت و همدلی است که در پرتو هدایت علما ایجاد شده است.



وزیر اطلاعات عنوان کرد: استان بوشهر در دیدگاه و باور مردم و مسئولین کشوری، استانی پیشگام در مقابله با هجوم و هجمه های دشمنان بوده است و در طول تاریخ در خط هدایت علمای بزرگ بوده اند و هیچ چیز نمی تواند این جوانمردی ها را نفی کند.



علوی با بیان اینکه قانون برای مردم است نه مردم برای قانون افزود: اسلام و قرآن نیز آمده که با بلندنظری زندگی مردم را برپایه نظم هدایت کند نه اینکه مانع زندگی در آرامش شود.



وی گفت: یکی از اهداف وزارت اطلاعات ایجاد امنیت در جامعه است و در راستای گشایش کار مردم فعالیت می کند.



وزیر اطلاعات گفت: در اغلب کشورها آبادترین نقاط شهرها در کنار ساحل است که ما این را تایید می کنیم چرا که زندگی مردم در کنار ساحل موجب امنیت در سواحل مرزی نیز می شود.



علوی بیان کرد: امروز ارزش جایگاه دریا برای ما روشن است و باید در کنار استفاده بهینه از دریا حافظ آن نیز باشیم.



وی خطاب به مدیران دستگاه های اجرایی استان بوشهر اظهار داشت: قرار گرفتن در حوزه مدیریت یک نعمت است، نعمتی که مستلزم شکرگزاری است و هیچ شکرگزاری بهتر از خدمت بی منت به خلق نیست.



وزیر اطلاعات با بیان اینکه پایه های این نظام با خون شهدا استوار شده است افزود: خدمت صادقانه و نگهداشتن حرمت و کرامت مردم موجب کاهش ناهنجاری های اجتماعی نیز می شود.



علوی عنوان کرد: پاسخگو بودن مدیران موجب جذب و اعتماد مردم و در نهایت رضایتمندی جامعه از نظام می شود.



وی با تاکید براینکه نباید با رفتارهایمان نظام را دو قطبی کنیم گفت: مردم از اتحاد مسئولان در جامعه آرامش پیدا می کنند، سرمایه گذار اشتیاق برای سرمایه گذاری دارد و در نتیجه موجب سرعت بیشتر توسعه در کشور می شود.



علوی گفت: کشور ما با داشتن نعمتی مانند ولایت فقیه می تواند با اتحاد به سمت توسعه پیش برود.