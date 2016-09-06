۱۵ هزار تشکل کشاورزی در کشور فعالیت دارند

به گزارش خبرنگار مهر، عبدالرضا مسلمی ظهر سه شنبه در حاشیه اولین همایش انجمن صنفی کشاورزان در جمع خبرنگاران به وجود بالغ بر ۱۵ هزار تشکل کشاورزی در کشور اشاره کرد و اظهار داشت: این تشکل ها در قالب تعاونی ها، اتحادیه ها و انجمن های صنفی سازماندهی شده اند.

وی افزود: حدود دو هزار از تشکل های کشاورزی موجود در کشور صرفا فعالیت صنفی داشته و اصلا کار اقتصادی انجام نمی دهند.

مدیرکل دفتر امور تشکل های کشاورزی سازمان مرکزی تعاون روستایی کشور بیان داشت: ما به دنبال تامین منافع اجتماعی و اقتصادی کشاورزان از طریق چانه زنی بوده و پیگیر تصویب قوانین و مقرراتی هستیم که منفعتی برای کشاورزان ایجاد کند.

مسلمی بر لزوم مشارکت مردم در بخش کشاورزی تاکید کرد و گفت: با تصویب قوانین مختلف فضا برای مشارکت کشاورزان در قالب تشکل های کشاورزی فراهم شده لذا ما نیز باید در ابتدا این تشکل ها را باور کرده سپس از آن ها حمایت کنیم تا بتوانند در راستای سیاست های دولت برای افزایش ضریب خوداتکایی و خودکفایی و امنیت قضایی قدم بردارند. ​