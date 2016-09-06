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۱۶ شهریور ۱۳۹۵، ۱۳:۵۲

«نوراستنی» به «هنر و تجربه» می آید

«نوراستنی» به «هنر و تجربه» می آید

«نوراستنی» از اواخر شهریور در گروه سینمایی «هنر و تجربه» اکران خواهد شد.

به گزارش خبرگزاری مهر، «نوراستنی» به کارگردانی امید توتونچی از ۲۴ شهریورماه در گروه سینمایی «هنر و تجربه» اکران می‌شود.

این فیلم روایتگر زندگی شهریار، پسر جوانی است که در روابط اجتماعی اش دچار سوءتفاهم هایی می شود.

پولاد مختاری، مهسا محمدکاظم، آسا رضاخانی، زهرا بهروزمنش، سالار کریمخانی، محسن خویینی ها، آرش ماهان کیا در «نوراستنی» ایفای نقش می کنند.

امید توتونچی علاوه بر کارگردانی، نویسندگی، تهیه کنندگی، مدیریت تصویربرداری و تدوین فیلم را بر عهده داشته است.

عوامل دیگر این فیلم عبارتند از مجری طرح و مدیر تولید: محمدرضا نوریان، تصویربردار و دستیار یک کارگردان، برنامه ریز و منشی صحنه: علی غلامی، صدابرداری و صداگذاری: علیرضا منصوری و مشاور رسانه ای: بهناز شیربانی.

کد مطلب 3762624

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