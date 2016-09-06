سقوط ۵۰ درصدی صنعت گردشگری ترکیه

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از اسپوتنیک، در ماه ژوئیه، موسسه آمار ترکیه گفت که درآمد این کشور از حوزه گردشگری تا ۳۵.۶ درصد در سهماهه دوم سال در سال ۲۰۱۶ کاهش پیداکرده است. در سال ۲۰۱۵ روسیه دومین بازار بزرگ گردشگری برای ترکیه بود. پس از مجموعهای از اقدامات تروریستی جدی، بسیار بعید است که این بازار به سطح قبلی خود در سال ۲۰۱۵ برسد و به نظر میرسد که ترکیه به دو یا سه سال زمان برای احیای دوباره این صنعت نیاز داشته باشد. هتلها در تابستان سال جاری که باید فصل افزایش میزان توریستها باشد، بهصرفه جویی در نیروی کار ماهر، مواد غذایی و نوشیدنی روی آوردهاند تا از میزان ضررهای خود بکاهند.
بااینحال این تنها اقدامات تروریستی نبوده است که میزان تقاضا در بازار توریسم ترکیه را کاهش داده است. بعد از اختلافاتی که روسیه و ترکیه بر سر سقوط هواپیمای روسی توسط ارتش ترکیه داشتند، ولادیمیر پوتین رییسجمهور روسیه دستور به لغو پروازهای چارتر از روسیه به سمت ترکیه و لغو تورهای تفریحی به این کشور را صادر کرد و این مسئله ضربه سنگینی را به اقتصاد این کشور وارد کرد.
بعدازاینکه رجب طیب اردوغان رییسجمهور ترکیه در نامهای به پوتین از او به خاطر هدف قرار دادن هواپیمای نظامی این کشور عذرخواهی کرد، پوتین نیز دستور لغو تحریمها علیه صنعت توریسم ترکیه را صادر کرد. بر اساس گزارش مرکز آمار ترکیه، این تنها گردشگران روسی نبودهاند که دیگر از سفر به ترکیه استقبال نمیکنند و گردشگران از دیگر کشورهای دنیا نیز بعد از ماجرای کودتای نافرجام در این کشور هنوز برای ورود به آنکارا یا استانبول و دیگر شهرهای ترکیه نگرانیهایی دارند. بر اساس این آمار استانهای مختلف ترکیه بین ۳۰ تا ۵۰ درصد کاهش در میزان توریست را شاهد بودهاند.
بر اساس این گزارش با توجه به چشمانداز مبهم آینده اقدامات تروریستی در ترکیه به نظر میرسد این کشور به مدتزمان بیشتری برای احیای صنعت توریسم اش نیاز داشته باشد. درگیریهای دولتی با گروه «پکک» و همچنین رفتوآمد آسان عناصر داعش به این کشور و جنگ آنکارا با کردهای سوریه در مناطق مرزی، نگرانیهای امنیتی در این کشور را بیشتر کرده است.
نظر شما