کاهش تفاوت باسوادی در مناطق شهری و روستایی

به گزارش خبرنگار مهر، علی باقرزاده در همایش روز جهانی سوادآموزی در دارالفنون، گفت: سوادآموزی در کشور ما در دسترس همگان بوده و هست، هیچ کس اعم از نژاد، قومیت، زبان، مذهب و دین محدودیتی برای استفاده از خدمات سوادآموزی ندارد.

وی افزود: تمام هزینه های سوادآموزی از طریق دولت ها تامین شده است. البته حمایت دولت تدبیر و امید از سوادآموزی با تصویب راهکارهای شتاب بخشی، احیای شورای عالی پشتیبانی سوادآموزی و برگزاری ۶ جلسه در سطح ملی و حدود ۱۸۰ جلسه در سطح استان و ۲۵۰۰ جلسه در سطح شهرستان ها کارنامه درخشان تری را رقم زده است.

رئیس سازمان نهضت سوادآموزی با بیان اینکه سوادآموزی کشور به گروه سنی ۱۰ تا ۴۹ سال متمرکز شده است، گفت: طی ۳ سال گذشته حدود ۳ میلیون و ۵۰۰ هزار نفر که در سرشماری نفوس و مسکن سال ۹۰ اعلام بی سوادی کرده بودند، حدود ۷ درصد جمعیت این گروه سنی را تشکیل می دادند، حدود یک میلیون و ۲۰۰ هزار نفر باقی مانده اند که تقریباً ۴ درصد جمعیت این گروه را شامل می شود.

باقرزاده بیان کرد: فاصله درصد باسوادی زنان و مردان به عنوان یکی از شاخص های عدالت جنسیتی در این فاصله از ۸.۵ درصد به ۵ درصد کاهش یافته است. تقریباً ۷۹ درصد فعالیت های سوادآموزی به دختران و زنان به خصوص مناطق روستایی اختصاص دارد.

وی با بیان اینکه کاهش اختلاف باسوادی مناطق شهری و روستایی نیز یکی از شاخص های مهم عدالت آموزشی است، گفت: حدود ۵۳ درصد فعالیت ها در مناطق روستایی که سهم کمتر از ۳۰ درصد در جمعیت دارند، متمرکز شده و تفاوت باسوادی مناطق شهری و روستایی در این فاصله از ۱۳.۷ درصد به ۹.۸ درصد کاهش یافته است.

رئیس سازمان نهضت سوادآموزی با بیان اینکه ۶ استان کشور بالاترین درصد بیسوادی را داشتند، ادامه داد: برنامه ویژه ای برای کاهش آمار بیسوادی در استان تدوین و با حمایت استانداران و پشتیبانی سازمان در حال اجراست.

باقرزاده بیان کرد: طی ۳ سال گذشته ۵۰ هزار نفر از اتباع خارجی به صورت رایگان تحت پوشش برنامه های سوادآموزی کشور قرار گرفته اند که آموزش حدود ۱۰ درصد آنها با مشارکت کمیساریای پناهندگان سازمان ملل صورت گرفت.

وی با اشاره به آموزش اولیای بی سواد دانش آموزان طی ۲ سال گذشته، گفت: حدود ۵۰ درصد آنان باسواد شده اند و این طرح به عنوان یکی از تجارب برتر سوادآموزی در پرتال موسسه آموزش بزرگسالان یونسکو برای استفاده کشورهای دیگر قرار گرفته است.

رئیس سازمان نهضت سوادآموزی با اشاره به گزارش اخیر موسسه آمار یونسکو گفت: این گزارش موید پیشرفت قابل ملاحظه درصد باسوادی جوانان و بزرگسالان کشور در فاصله سالهای ۲۰۱۳ تا ۲۰۱۵ این گونه است که باسوادی جوانان گروه سنی ۱۵ تا ۲۴ سال ۴۵ درصد رشد و گروه سنی ۲۵ تا ۶۴ سال نیز ۲.۶۵ درصد رشد داشته است.

باقرزاده یادآور شد: با تمام تلاش و پیشرفت های حاصل شده واقعیت این است هنوز هم تعدادی از کودکان به خصوص کودکانی که در شرایط سخت زندگی می کنند به دلایل مختلف موفق به اخذ شناسنامه و اوراق هویتی نشده و وضعیت آموزش آنها معلوم نیست.

وی بیان کرد: تعدادی از کودکان لازم التعلیم وارد مدرسه نشده و یا قبل از اتمام دوره ابتدایی از چرخه آموزش خارج می شوند، تعداد قابل توجهی از بزرگسالان که دوره سوادآموزی را گذرانده اند، به دلیل غنی نبودن محیط زندگی یا پایین بودن کیفیت آموزشی به بیسوادی بازگشته اند و همه اینها به آمار بی سوادان کاربردی و واقعی اضافه می شود.

رئیس سازمان نهضت سوادآموزی در پایان گفت: به نظر می رسد وقت آن رسیده است که دستاوردها و تجارب ارزشمند بیش از ۳ دهه آموزش بزرگسالان به خدمت گرفته شده و محدوده آموزش های پایه از سوادآموزی و همه بزرگسالانی که فرصت تحصیل تا پایان متوسطه در نظام آموزش رسمی از دست داده اند توسعه داده و در ساختاری منعطف، پویا و متناسب با نیازهای فردی و اجتماعی، شغلی و حرفه ای، نقش ها و مسئولیت های شهروندی و شرایط و اقتضائات اجتماعات کشور برای توانمندسازی حدود ۳۰ درصد بزرگسالان ۲۵ تا ۶۵ سال کشور که تحصیلات کمتر از دیپلم دارند، ایفای نقش کنند.