مرکز توانبخشی شهید رجایی قزوین ۸۱ درصد پیشرفت فیزیکی دارد

یدالله محمد بیگی در گفتگو با خبرنگار مهر اظهارداشت: ساخت مجتمع فرهنگی ورزشی و توانبخشی شهید رجایی قزوین به مساحت چهار و نیم هکتار و زیربنای هفت هزار و ۲۰۰ متر مربع از سال ۸۸ اغاز شده است.

محمدبیگی با اشاره به اینکه مرکز فرهنگی، ورزشی و توان‌بخشی شهید رجایی قزوین در دو فاز اجرا می شود، گفت: این مجموعه در حال حاضر ۸۱ درصد پیشرفت فیزیکی دارد و فاز اول آن شامل سالن ورزشی و استخر از پیشرفت ۹۵ درصدی برخوردار است.

وی بیان کرد: تاکنون ۵۶ میلیارد ریال در ساخت این مرکز هزینه شده که ۲۰ میلیارد ریال آن در دولت تدبیر و امید تامین مالی شده است.



وی افزود: طولانی شدن تکمیل این مجتمع به دلیل تخصیص نیافتن اعتبارات است که این مشکل باید برطرف شود.

محمدبیگی تصریح کرد: یکی از اقدامات خوبی که بنیاد شهید و امور ایثارگران استان قزوین انجام داده اتمام ساخت مجتمع فرهنگی ورزشی و توانبخشی شهید رجایی قزوین است که می‌تواند خدمات مختلفی را به جامعه ایثارگران ارایه کند.

معاون توسعه مدیریت و منابع انسانی بنیاد شهید و امور ایثارگران استان قزوین یادآورشد: مرکز توانبخشی قزوین با هدف رفع مشکلات درمانی، ‌روحی و روانی و بهبود وضعیت سلامتی خانواده‌های شهدا و ایثارگران در حال احداث است و در آینده به مرحله بهره‌ برداری خواهد رسید.

وی تصریح کرد: با افتتاح این پروژه قادر خواهیم بود خدمات مناسبی را به خانواده معزز شهدا و ایثارگران که شریف ‌ترین اقشار جامعه هستند و نیز سایر نیازمندان ارائه خواهیم کرد.

معاون توسعه مدیریت و منابع انسانی بنیاد شهید و امور ایثارگران استان قزوین اظهارداشت: با توجه به اختصاص باقی مانده مبلغ جهت اتمام پروژه از سوی دولت تدبیر و امید، پیمانکار مربوطه با بنیاد شهید و امور ایثارگران استان قزوین قراردادمنعقد کرده و مشغول به کار است و پیش‌بینی می‌شود، فاز اول این طرح تا پایان سال جاری به بهره‌برداری برسد.