  1. استانها
  2. یزد
۱۶ شهریور ۱۳۹۵، ۱۳:۴۰

معاون دادگستری یزد خبر داد:

نقش موثر شوراهای حل اختلاف در کاهش ورودی به دادگستری

نقش موثر شوراهای حل اختلاف در کاهش ورودی به دادگستری

یزد- معاون رئیس کل دادگستری استان یزد در امور شورای حل اختلاف گفت: شوراهای حل اختلاف نقش مهمی در کاهش ورودی به دادگستری دارند.

به گزارش خبرنگار مهر، محمدرضا حداد پیش از ظهر امروز در نشست مشترک با قضات دادسرای عمومی و انقلاب استان یزد با تاکیدبر عملکرد بهتر و موثرتر شوراهای حل اختلاف در جامعه اظهار داشت: بهره‌ گیری از افراد دارای نفوذ کلام و معتمدان محلی در شوراهای حل موجب کاهش ورودی پرونده ها به دادگستری شده است.

وی ادامه داد: تلاش مجموعه دستگاه قضایی استان تقویت اعضای شعب صلحی شوراهای حل اختلاف در حل اختلافات و دعاوی و ختم به صلح و سازش است لذا باید از تحصیل کردگان در رشته‌ های روانشناسی، علوم اجتماعی، مددکاری و مشاوران حقوقی و مذهبی استفاده ‌شود.

حداد با تاکید بر نقش آموزش‌ ها در نتیجه گیری بهتر و کاهش روند رسیدگی به دعاوی در شوراهای حل اختلاف افزود: آموزش‌ های اعضای شوراها نیز با حضور اساتید برجسته انجام می‌ گیرد تا اعضای شورا موفق تر بتواند اهداف شوراها در کاهش دعاوی و اختلافات را محقق کنند.

معاون رئیس دادگستری استان شوراهای حل اختلاف را به دو دسته شعب صلحی و شعب حکمی تقسیم کرد و گفت: نحوه رسیدگی به دعاوی کیفری و حقوقی در این دو شعب تفاوت های بسیاری دارد از این رو ارجاع شکایات و دعاوی کیفری و حقوقی به شعب حکمی و صلحی نیز تفاوت دارد.

حداد با تاکید بر بهره گیری بیش از پیش دادگستری از ظرفیت های شوراهای حل اختلاف بیان داشت: دادسرا نیز می‌ تواند از ظرفیت‌ های شوراهای صلحی با هدف کاهش موجودی شعب تحقیق استفاده کند.

کد مطلب 3762631

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها