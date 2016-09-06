نقش موثر شوراهای حل اختلاف در کاهش ورودی به دادگستری

به گزارش خبرنگار مهر، محمدرضا حداد پیش از ظهر امروز در نشست مشترک با قضات دادسرای عمومی و انقلاب استان یزد با تاکیدبر عملکرد بهتر و موثرتر شوراهای حل اختلاف در جامعه اظهار داشت: بهره‌ گیری از افراد دارای نفوذ کلام و معتمدان محلی در شوراهای حل موجب کاهش ورودی پرونده ها به دادگستری شده است.

وی ادامه داد: تلاش مجموعه دستگاه قضایی استان تقویت اعضای شعب صلحی شوراهای حل اختلاف در حل اختلافات و دعاوی و ختم به صلح و سازش است لذا باید از تحصیل کردگان در رشته‌ های روانشناسی، علوم اجتماعی، مددکاری و مشاوران حقوقی و مذهبی استفاده ‌شود.

حداد با تاکید بر نقش آموزش‌ ها در نتیجه گیری بهتر و کاهش روند رسیدگی به دعاوی در شوراهای حل اختلاف افزود: آموزش‌ های اعضای شوراها نیز با حضور اساتید برجسته انجام می‌ گیرد تا اعضای شورا موفق تر بتواند اهداف شوراها در کاهش دعاوی و اختلافات را محقق کنند.

معاون رئیس دادگستری استان شوراهای حل اختلاف را به دو دسته شعب صلحی و شعب حکمی تقسیم کرد و گفت: نحوه رسیدگی به دعاوی کیفری و حقوقی در این دو شعب تفاوت های بسیاری دارد از این رو ارجاع شکایات و دعاوی کیفری و حقوقی به شعب حکمی و صلحی نیز تفاوت دارد.

حداد با تاکید بر بهره گیری بیش از پیش دادگستری از ظرفیت های شوراهای حل اختلاف بیان داشت: دادسرا نیز می‌ تواند از ظرفیت‌ های شوراهای صلحی با هدف کاهش موجودی شعب تحقیق استفاده کند.