مذاکرات وزیر نفت ایران و دبیرکل اوپک آغاز شد

به گزارش خبرنگار مهر، مذاکرات بیژن زنگنه وزیر نفت ایران و محمد بارکیندو دبیرکل اوپک با محوریت پیوستن ایران به طرح فریز نفتی پشت درهای بسته و در غیاب خبرنگاران رسانه‌های مستقل آغاز شد.

این مذاکرات در حالی در تهران آغاز شده است که روز گذشته علی کاردر مدیرعامل شرکت ملی نفت و معاون وزیر نفت درباره احتمال پیوستن ایران به طرح فریز نفتی، با بیان اینکه از نظر فنی و عملیاتی محدودیتی برای توقف افزایش تولید نفت در کشور وجود ندارد، گفته است: وزیر نفت تصمیم نهایی برای پیوستن ایران به طرح «فریز» نفتی را می‌گیرد.

این عضو هیات مدیره شرکت ملی نفت ایران، تاکید کرده است: در مجموع تا پایان سال جاری با افزایش ۱۵۰ هزار بشکه‌ای، ظرفیت تولید نفت ایران به بیش از ۴ میلیون بشکه در روز افزایش می‌یابد.

در همین حال امیرحسین زمانی نیا معاون امور بین‌الملل وزیر نفت درباره پیوستن ایران به طرح فریز نفتی، گفته است: ایران با حفظ منافع ملی، از هر اقدامی برای احیای قیمت‌ها و برقراری ثبات در بازار نفت حمایت می‌کند.

این درحالی است که نورالدین بوطرفه وزیر انرژی الجزایر در گفتگو با مهر از توافق کشورهای عضو اوپک به منظور تعیین قیمت نفت بشکه ای بین ۵۰ تا ۶۰ دلار خبر داد و تاکید کرد: با وزیر نفت ایران در تهران گفتگو کرده و در نشست الجزیره به دنبال هماهنگی بیشتر در بین اعضای اوپک برای تثبیت قیمت نفت در بازار هستیم.