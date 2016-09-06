۱۶ شهریور ۱۳۹۵، ۱۴:۰۶

با حضور ۷ هزار دانشجوی علاقمند؛

فعالیت آموزشی حوزه های دانشگاهیان از اول مهر آغاز می شود

فعالیت‌های آموزشی حوزه علوم اسلامی دانشگاهیان از اول مهر با حضور بیش از ۷ هزار نفر از دانشجویان علاقمند در ۴۰ مرکز سراسر کشور آغاز می شود .

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از حوزه علوم اسلامی دانشگاهیان، حجت الاسلام مهدی رضایی، معاون آموزش حوزه علوم اسلامی دانشگاهیان گفت: براساس تقویم آموزشی، سال جدید تحصیلی حوزه علوم اسلامی دانشگاهیان به صورت رسمی از روز پنج شنبه اول مهرماه، آغاز می شود ولی این اختیار به مدیران مراکز داده شده است که براساس شرایط اقلیمی یا دانشگاهی، زمان بندی مناسب برای شروع کلاس‌ها را انجام دهند.

وی افزود: در سال جدید آموزشی، بیش از ۷ هزار نفر از دانشجویان، فعالیت‌های آموزشی خود را آغاز می کنند که نزدیک به ۴ هزار نفر از این افراد دانشجوی مقطع کارشناسی بوده و سه هزار نفر نیز دانشجو یا فارغ التحصیل دیگر مقاطع آموزشی هستند که از این تعداد ۲۵۱ نفر دارای مدرک دکتری و ۱۸ نفر دارای مدرک پسا دکتری هستند.

معاون آموزشی حوزه علوم اسلامی دانشگاهیان با اشاره به استقبال دانشجویان رشته های انسانی و فنی مهندسی از حوزه علوم اسلامی دانشگاهیان گفت : بیش از ۱۹ درصد معرفت جویان این مراکز در سراسر کشور را دانشجویان مقاطع مختلف رشته های انسانی و فنی مهندسی تشکیل می دهند و دانشجویان رشته های علوم پایه، پزشکی و هنر نیز در رتبه های دیگر قرار گرفته اند.

وی افزود: براساس برنامه ریزی های صورت گرفته، آیین آغاز سال جدید تحصیلی حوزه علوم اسلامی دانشگاهیان در مهر ماه سال جاری به همراه تجلیل از  اساتید شاخص حوزه علوم اسلامی دانشگاهیان مرحوم حجت الاسلام  کرامت و شهید مدافع حرم حجت الاسلام  سلمانیان در دانشگاه تهران برگزار خواهد شد.

زهرا سیفی

