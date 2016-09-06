کشف ۷۲۶ فقره انواع سرقت در بروجرد

به گزارش خبرنگار مهر، سرهنگ علیرضا دلیری ظهر سه شنبه در جمع خبرنگاران اظهار داشت: در راستای مبارزه با سرقت و جلب رضایت مردم، عوامل انتظامی شهرستان بروجرد در پنج ماه نخست سال جاری، با رصد دقیق جرائم و استفاده از گشت های پنهان موفق به شناسایی و دستگیری ۲۳۰ نفر سارق خودرو، منزل و متفرقه شدند.

وی اظهار داشت: سارقان در بازجویی های اولیه به ۷۲۶ فقره انواع سرقت شامل ۷۹ دستگاه خودرو و موتورسیکلت، ۱۸۳ فقره سرقت لوازم داخل خودرو، ۲۳۵ فقره منزل، مغازه و اماکن، ۵۶ فقره کیف قاپی، جیب بری و ... اعتراف کردند.

فرمانده انتظامی شهرستان بروجرد تصریح کرد: در این راستا مالباختگان شناسایی و مقادیری اموال سرقتی از متهمان کشف شد.

سرهنگ دلیری گفت: سارقان برای سیر مراحل قانونی تحویل مراجع قضایی شدند.