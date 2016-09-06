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۱۶ شهریور ۱۳۹۵، ۱۳:۴۲

در جمع خبرنگاران مطرح شد؛

کشف ۷۲۶ فقره انواع سرقت در بروجرد

کشف ۷۲۶ فقره انواع سرقت در بروجرد

بروجرد- فرمانده انتظامی بروجرد از دستگیری ۲۳۰ سارق و کشف ۷۲۶ فقره انواع سرقت در پنج ماه نخست سال جاری در این شهرستان خبر داد.

به گزارش خبرنگار مهر، سرهنگ علیرضا دلیری ظهر سه شنبه در جمع خبرنگاران اظهار داشت: در راستای مبارزه با سرقت و جلب رضایت مردم، عوامل انتظامی شهرستان بروجرد در پنج ماه نخست سال جاری، با رصد دقیق جرائم و استفاده از گشت های پنهان موفق به شناسایی و دستگیری ۲۳۰ نفر سارق خودرو، منزل و متفرقه شدند.

وی اظهار داشت: سارقان در بازجویی های اولیه  به ۷۲۶ فقره انواع سرقت شامل ۷۹ دستگاه خودرو و موتورسیکلت، ۱۸۳ فقره سرقت لوازم داخل خودرو، ۲۳۵ فقره منزل، مغازه و اماکن، ۵۶ فقره کیف قاپی، جیب بری و ... اعتراف کردند.

فرمانده انتظامی شهرستان بروجرد تصریح کرد: در این راستا مالباختگان شناسایی و مقادیری اموال سرقتی از متهمان کشف شد.

سرهنگ دلیری گفت: سارقان برای سیر مراحل قانونی تحویل مراجع قضایی شدند.

کد مطلب 3762654

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