نظارت ۲۸ گروه دامپزشکی ایلام بر ذبح شرعی دام ها در عید قربان

وهاب پیرانی در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار داشت: این گروه ها از ساعت ۶:۳۰ صبح تا غروب عید قربان در میادین اصلی و میادین مخصوص عرضه دام زنده کشتارگاه ها حضور مستمر دارند و قبل، حین و بعد از کشتار دام، لاشه را مورد بازرسی و کنترل قرار می دهند تا از عرضه قسمت های آلوده و بیمار دام جلوگیری شود.

وی افزود: گروه های گشت ثابت و سیار در روز عید قربان به صورت رایگان امر نظارت بهداشتی و شرعی دام های قربانی را بر عهده دارند.

وی ادامه داد: با وجود ۸۰۰ نوع بیماری مشترک بین انسان و دام عموم مردم باید برای حفظ سلامت خود و خانواده توصیه های کارشناسان دامپزشکی در هنگام ذبح دام قربانی را جدی بگیرند و از مصرف گوشتی که مورد تایید این کارشناسان نیست اجتناب ورزند.

مدیرکل دامپزشکی ایلام یادآور شد: شهروندان در صورت مشاهده هرگونه تخلف یا طرح سوال با شماره چهار رقمی ۱۵۱۲ بدون شماره گیری پیش شماره در هر ساعت از شبانه روز با روابط عمومی اداره کل تماس بگیرند.

بیش از ۸۰۰ نوع عامل بیماری زای مشترک بین انسان و دام وجود دارد که بیشتر از طریق تماس با دام بیمار و فرآورده های خام دامی آلوده از جمله گوشت، قابل انتقال به انسان است، بیماری های خطرناکی نظیر بروسلوز، هاری، کزاز، سل، سالمونلوز، شاربن و بیماری های نوظهوری مانند جنون گاوی و تب خونریزی دهنده کریمه کنگو، بیماری های انگلی مانند کیست هیداتیک، سارکوسیست، انگل های پوستی و جلدی، انواع قارچ ها از جمله مهم ترین بیماری های مشترک بین انسان و دام هستند. با توجه به وجود این بیماری ها، لزوم بازرسی بهداشتی دقیق و کامل دام های کشتاری و لاشه دام کشتارشده در کشتارگاه ها ضروری است.