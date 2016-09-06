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۱۶ شهریور ۱۳۹۵، ۱۳:۴۲

رئیس پلیس آگاهی لرستان خبر داد؛

انهدام باند سارقان وسایل نقلیه در خرم‌آباد

انهدام باند سارقان وسایل نقلیه در خرم‌آباد

خرم آباد- رئیس پلیس آگاهی لرستان از انهدام باند شش نفره سارقان خودرو و موتورسیکلت و کشف ۱۴ فقره سرقت در خرم آباد، خبر داد.

به گزارش خبرنگار مهر، سرهنگ عباس نظری ظهر سه شنبه در جمع خبرنگاران اظهار داشت: در پی دریافت خبری مبنی بر سرقت چندین فقره وسایل نقلیه در خرم آباد، بلافاصله کارآگاهان مبارزه با سرقت خودرو تحقیقات پلیسی را آغاز کردند.

وی بیان داشت: ماموران موفق به شناسایی یک نفر سارق خودرو شده و در عملیاتی غافلگیرانه وی را در مخفیگاهش دستگیر کردند.

رئیس پلیس آگاهی لرستان گفت: در بازجویی به عمل آمده متهم به همدستی پنج نفر دیگر در انجام سرقت های مختلف خودرو اعتراف کرد که اعضای باند یاد شده نیز شناسایی و دستگیر شدند.

سرهنگ نظری با بیان اینکه سارقان تاکنون به سرقت ۹ دستگاه خودرو، ۴ دستگاه موتورسیکلت و یک فقره سرقت داخل خودرو اعتراف کرده اند، گفت: با کشف ۱۴ فقره سرقت، وسایل نقلیه مکشوفه به مالباختگان تحویل شدند.

کد مطلب 3762663

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