برگزاری آزمون روانشناسی برای متقاضیان جذب هیات‌ علمی

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از شورای عالی انقلاب فرهنگی، جلسه ۱۷۶ هیات عالی جذب اعضای هیات علمی دانشگاه‌ها و مراکز آموزشی به ریاست محمدعلی کی نژاد در محل دبیرخانه شورای عالی انقلاب فرهنگی برگزار شد.

در ابتدای این جلسه گزارشی از روند شکل گیری هیات‌های های اجرایی جذب دانشگاه‌ها ارائه شد.

در این گزارش با اشاره به اهداف راه‌اندازی این هیات‌ها شامل شفاف سازی، عدالت، انتخاب اصلح و جلوگیری از خروج نخبگان، مساعدت بیشتر وزارت علوم با این هیات‌ها نیز مورد تاکید قرار گرفته است.

رئیس هیات مرکزی جذب وزارت علوم نیز گفت: از سال ۱۳۸۸ تاکنون ۴۹۱۲۱ رأی توسط این هیات‌ها در راستای اختیارات و صلاحیت آنان مبنی بر جذب اعضای هیات علمی دانشگاه‌ها صادر شده است.

پس از ارائه این گزارش اعضای هیات عالی جذب مقرر کردند، پس از تفویض اختیار از جانب وزیر علوم، تبدیل وضعیت استخدامی اعضای هیات علمی از رسمی آزمایشی به رسمی قطعی در برخی رشته‌ ها منوط به کسب حداقل امتیازات لازم مقرر در آیین نامه ارتقاء اعضای هیات علمی برای احراز مرتبه دانشیاری بوده که تشخیص این موضوع نیز با هیات مرکزی جذب وزارت علوم است.

در ادامه جلسه نیز مقرر شد جذب و جابجایی متقاضیان ایثارگر دارای صلاحیت علمی وعمومی توسط هیئت مرکزی جذب وزارت علوم و بهداشت انجام شود.

دستور بعدی جلسه ۱۷۶ هیات عالی جذب بررسی مقررات مربوط به ده سال ماندگاری برای بازنشستگی در وزارت بهداشت، درمان وآموزش پزشکی بود که با رای مثبت اعضاء این مقررات به تصویب رسید.

همچنین پیشنهاد اجرایی شدن طرح آزمون روانشناسی در کارگروهای صلاحیت عمومی مطرح شد و اعضاء مقرر کردند در دانشگاه‌های تهران، صنعتی امیر کبیر، علوم بهزیستی و توانبخشی، فرهنگیان، تبریز و آزاد اسلامی واحد تهران مرکزی و تحت نظارت تعدادی از اعضای هیات عالی جذب این طرح به صورت آزمایشی اجراء شود.

همچنین تعدادی از اعضای هیات اجرایی جذب و کارگروه بررسی صلاحیت عمومی دانشگاه‌های تربیت دبیر شهید رجایی، الزهرا (س)، بناب، پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی، جیرفت، علوم و فنون دریایی خرمشهر، گیلان، هنر تهران، آزاد اسلامی کهگیلویه و بویر احمد، علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی لرستان، مرکز قلب شهید رجایی، علوم پزشکی رفسنجان و علوم پزشکی بجنورد توسط اعضای هیات عالی جذب تأیید صلاحیت شدند.