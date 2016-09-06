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۱۶ شهریور ۱۳۹۵، ۱۴:۱۱

رئیس مرکز امور قرآنی سازمان اوقاف:

لیگ حافظان قرآن مازندران به‌عنوان الگو در کشور معرفی می‌شود

لیگ حافظان قرآن مازندران به‌عنوان الگو در کشور معرفی می‌شود

رئیس مرکز امور قرآنی سازمان اوقاف بر لزوم حمایت از لیگ حافظان قرآن کریم مازندران تاکید کرد و گفت: اجرای موفق لیگ حافظان قرآن کریم مازندران می تواند به عنوان یک الگو در کشور معرفی شود.

به گزارش خبرگزاری مهر، حجت‌الاسلام سید مصطفی حسینی، رئیس مرکز امور قرآنی سازمان اوقاف و امور خیریه کشور در حاشیه سی و نهمین دوره مسابقات استانی قرآن کریم اوقاف مازندران گفت: مسابقات قرآن کریم موجب ایجاد فضای قرآنی در جامعه می شود و باید از سوی همه مسئولان تقویت شود.

 وی لیگ قرآن کریم را حلقه مفقوده مسابقات قرآنی در جامعه دانست و اظهار کرد: مسابقات فصلی قرآن کریم باید برنامه ریزی و اجرا شود که در حال حاضر در قالب لیگ در مازندران برگزار خواهد شد.

 رئیس مرکز امور قرآنی سازمان اوقاف و امور خیریه کشور با اشاره به اینکه در گذشته اقداماتی در کشور برای برگزاری مسابقات تیمی انجام شد، افزود: در حال حاضر نیازمند توجه و برنامه ریزی دقیق تر و هدفمندتر در راستای برگزاری مسابقات لیگ قرآن کریم هستیم.

 این مسئول بیان کرد: در شهر مقدس قم به صورت ابتکاری یک سری از برادران در حال برگزاری مسابقات حفظ نهج‌البلاغه هستند که این اقدام ارزشمند است و باید از اینگونه فعالیت ها حمایت شود.

 حجت الاسلام حسینی با اشاره به برگزاری لیگ حافظان قرآن کریم از سوی جمعی از خواهران حافظ قرآن کریم در مازندران، گفت: برگزاری لیگ قرآنی اقدام بسیار خوب است و فضای رقابت را بسیار زنده نگه می دارد.

 وی با بیان اینکه برگزاری لیگ حافظان قرآن کریم موجب پویایی فضای قرآنی کشور می شود، عنوان کرد: در این مسابقات حافظان قرآن در یک فضای رقابتی قرار می گیرند که در جریان قرآنی کشور موثر و ارزشمند است.

 رئیس مرکز امور قرآنی سازمان اوقاف و امور خیریه کشور بر لزوم حمایت از لیگ حافظان قرآن کریم استان مازندران تاکید کرد و افزود: اجرای موفق لیگ حافظان قرآن کریم مازندران می تواند به عنوان یک الگو در کشور معرفی شود.

 وی با بیان اینکه آماده برگزاری نشست همفکری و انتقال تجربیات در خصوص برگزاری لیگ حافظان قرآن کریم هستیم، گفت: لیگ حافظان قرآن کریم حرکتی ارزشمند و نوپا است که باید از سوی نخبگان قرآنی حمایت شود.

کد مطلب 3762671

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