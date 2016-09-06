به گزارش خبرگزاری مهر، حجت‌الاسلام سید مصطفی حسینی، رئیس مرکز امور قرآنی سازمان اوقاف و امور خیریه کشور در حاشیه سی و نهمین دوره مسابقات استانی قرآن کریم اوقاف مازندران گفت: مسابقات قرآن کریم موجب ایجاد فضای قرآنی در جامعه می شود و باید از سوی همه مسئولان تقویت شود.

وی لیگ قرآن کریم را حلقه مفقوده مسابقات قرآنی در جامعه دانست و اظهار کرد: مسابقات فصلی قرآن کریم باید برنامه ریزی و اجرا شود که در حال حاضر در قالب لیگ در مازندران برگزار خواهد شد.

رئیس مرکز امور قرآنی سازمان اوقاف و امور خیریه کشور با اشاره به اینکه در گذشته اقداماتی در کشور برای برگزاری مسابقات تیمی انجام شد، افزود: در حال حاضر نیازمند توجه و برنامه ریزی دقیق تر و هدفمندتر در راستای برگزاری مسابقات لیگ قرآن کریم هستیم.

این مسئول بیان کرد: در شهر مقدس قم به صورت ابتکاری یک سری از برادران در حال برگزاری مسابقات حفظ نهج‌البلاغه هستند که این اقدام ارزشمند است و باید از اینگونه فعالیت ها حمایت شود.

حجت الاسلام حسینی با اشاره به برگزاری لیگ حافظان قرآن کریم از سوی جمعی از خواهران حافظ قرآن کریم در مازندران، گفت: برگزاری لیگ قرآنی اقدام بسیار خوب است و فضای رقابت را بسیار زنده نگه می دارد.

وی با بیان اینکه برگزاری لیگ حافظان قرآن کریم موجب پویایی فضای قرآنی کشور می شود، عنوان کرد: در این مسابقات حافظان قرآن در یک فضای رقابتی قرار می گیرند که در جریان قرآنی کشور موثر و ارزشمند است.

رئیس مرکز امور قرآنی سازمان اوقاف و امور خیریه کشور بر لزوم حمایت از لیگ حافظان قرآن کریم استان مازندران تاکید کرد و افزود: اجرای موفق لیگ حافظان قرآن کریم مازندران می تواند به عنوان یک الگو در کشور معرفی شود.

وی با بیان اینکه آماده برگزاری نشست همفکری و انتقال تجربیات در خصوص برگزاری لیگ حافظان قرآن کریم هستیم، گفت: لیگ حافظان قرآن کریم حرکتی ارزشمند و نوپا است که باید از سوی نخبگان قرآنی حمایت شود.