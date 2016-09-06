بیکاری در سایه رکود مسکن در خراسان جنوبی افزایش یافته است

به گزارش خبرنگار مهر، مهدی جعفری صبح سه شنبه در همایش متعاملین و فعالان بخش مسکن استان اظهار کرد: بر اساس مطالعات انجام‌شده به ازای هر ۶۹ مترمربع ساخت‌وساز یک اشتغال پایدار ایجاد می‌شود.

وی با بیان اینکه در حال حاضر بالغ بر ۱۲۰ شغل در ساخت‌وساز مسکن دخالت دارند، بیان کرد: همچنین حدود ۴۰ درصد مصرف انرژی در بخش ساختمان مصرف می‌شود به همین دلیل جایگاه ساخت‌وساز در جامعه بسیار مهم است.

مدیرکل راه و شهرسازی خراسان جنوبی با تاکید بر اینکه در صورت فعال بودن ساخت‌وساز جامعه و در نتیجه‌بخش اقتصادی فعال می‌شود، عنوان داشت: رکود مسکن در سال‌های گذشته اشتغال را با چالش مواجه کرده و کارخانه‌های مرتبط با مصالح ساختمانی را به مرز تعطیلی کشانده است.

جعفری با بیان اینکه مسکن نقش مهمی در زندگی هر خانواده دارد، بیان داشت: در حدود ۹۰ درصد اقشار جامعه مسکن به عنوان گران‌ترین کالا برای خانواده محسوب می‌شود.

افزایش سقف تسهیلات مسکن

وی، افزایش سقف تسهیلات، کاهش نرخ تسهیلات و افزایش زمان بازپرداخت آن را از جمله عوامل مؤثر بر رونق ساخت‌وساز در بخش مسکن دانست و گفت: از سال ۸۲ تا ۹۲ وام مسکن در حدود ۲۰ میلیون تومان بود اما با وجود همه تسهیلات پایین ساخت‌وساز باز هم رونق داشت.

مدیرکل راه و شهرسازی خراسان جنوبی به افزایش سقف تسهیلات مسکن و کاهش نرخ سود آن اشاره کرد و افزود: در حال حاضر نرخ سود تسهیلات مسکن در محدوده بافت فرسوده به ۸ درصد و در سایر محدوده‌ها به ۹.۵ درصد کاهش یافته است.

جعفری با اشاره به اینکه یکی از پیشنهادها ما برای رونق‌بخش مسکن کاهش نرخ سود بانکی است، بیان داشت: در حال حاضر سود بانک‌ها برای سرمایه‌گذاری در بخش مسکن بالا بوده و کسی رغبتی برای سرمایه‌گذاری در کار تولید مسکن ندارد.

وی ادامه داد:اگر دولت می‌خواهد سود تسهیلات را کاهش دهد باید سریع‌تر انجام شود چراکه به نفع کشور است.

لزوم افزایش یارانه سود تسهیلات برای مناطق محروم

مدیرکل راه و شهرسازی خراسان جنوبی همچنین از یکنواختی نرخ تسهیلات در سطح کشور انتقاد کرد و گفت: در استان‌های اصفهان و تهران باوجوداینکه ارزش ملک چندین برابر خراسان جنوبی است اما سود سازنده در این استان پایین است.

جعفری با تاکید بر اینکه بانک باید برای مناطق محروم یارانه سود بیشتری پرداخت کند، عنوان داشت: در تهران و استان‌های مرفه ساخت‌وساز و سرمایه‌گذاری توجیه دارد اما در استانی ما تنها پایداری جمعیت است وگرنه سرمایه‌گذاران و تولیدکنندگان مسکن به جاهایی می روند که سود بیشتری داشته باشند.

وی، کاهش هزینه بیمه و مالیات، تسریع در روند صدور پروانه، اعمال تخفیف و تقسیط هزینه‌های صدور پروانه را از دیگر راهکاری موردنیاز برای رونق‌بخش مسکن عنوان کرد.

مدیرکل راه و شهرسازی خراسان جنوبی با اعلام آمادگی برای تحویل زمین اقساطی به انبوه‌سازان، گفت: همچنین در شهرهای قاین، فردوس و بیرجند پروژه مشارکتی داریم و آماده همکاری با متقاضیان هستیم.

عدم استقبال از مزایده‌های مسکن

جعفری ادامه داد: در حال حاضر ۶۰ واحد ساخته‌شده در سطح شهر داریم که به مزایده گذاشته‌شده و کسی شرکت نکرده که آماده‌ایم این واحدها را به صورت اقساطی در اختیار مشاورین املاک و تعاونی‌های مسکن قرار دهیم.

وی از افزایش تسهیلات برای ساختمان‌هایی که با فناوری نوین و به صورت صنعتی ساخته می‌شوند، خبر داد و افزود: علاوه بر تسهیلات مصوب بانک ۲۰ میلیون تومان برای این ساختمان‌ها پرداخت خواهد شد.