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۱۶ شهریور ۱۳۹۵، ۱۴:۲۵

استاد دانشگاه:

شبکه های اجتماعی و اینترنت مهمترین ابزار جاسوسی مدرن است

شبکه های اجتماعی و اینترنت مهمترین ابزار جاسوسی مدرن است

قزوین- استاد دانشگاه گفت: شبکه های اجتماعی، اینترنت و تلفن همراه بهترین ابزار جاسوسی در فضای سایبری است و برای مقابله با آن باید دانش خود را در این فضا بیشتر کرده و مصون سازی را جدی بگیریم.

به گزارش خبرنگار مهر، همایش روحانیون با موضوع جاسوسی نوین در فضای مجازی ظهر سه شنبه در سالن تبلیغات اسلامی قزوین برگزار شد.

یک استاد دانشگاه در این همایش گفت: دشمنان با طراحی های جدید در تلاش هستند تا حساسیت جاسوسی خود در ابعاد مختلف را کم کنند و مردم این موضوع را جدی قلمداد نکنند و با ترویج این موضوع که آمریکا با داشتن ابزارهای مدرن جاسوسی از همه چیز ما مطلع است و دیگر نباید نگران مسئله ای باشیم می خواهند غلفت ما را بیشتر کنند.

وی افزود: کاهش حساسیت جاسوسی در بخش های مختلف موجب خواهد شد تا آمریکا و اسرائیل براحتی بتوانند راههای نفوذ را پیدا کنند و به اهداف خود برسند.

جاسوسی از همه داده های جهان

این استاد دانشگاه تصریح کرد: آمریکا با اجرای طرح ۲۰۲۰ همه اطلاعات فیبرنوری، ماهواره ها، تلگرام و اینترنت و ایمیل را رصد و جمع آوری می کند و برای نمونه اسرائیل با نصب ۳۰ آنتن در یک منطقه خاورمیانه ارتباط تلفنی همه ساکنان را شنود می کند و به جرات می توان گفت هیچ حاشیه امنی در این زمینه وجود ندارد.

وی اظهارداشت: همه ایمیل ها، چت ها، عکس ها، ارتباط صوتی و فایلهایی که دراینترنت ارسال و جابجا می شود از لحظه ورود تا خروج در همه شبکه های اجتماعی شنود و کنترل می شود و با این وضعیت دیگر هچ چیزی باقی نمی ماند که بتوانیم پنهان کنیم و خیالمان آسوده باشد.

این استاد دانشگاه یادآورشد: باید واقعیتها را به مردم بگوییم تا مراقب باشند و بی محابا اطلاعات شخصی، خانوادگی، اداری و امنیتی را در شبکه ها منتشر نکنند تا مورد سوء استفاده دشمن قرار گیرد.

وی تصریح کرد: اینترنت و تلفن همراه از منابع مهم جاسوسی در فضای مجازی محسوب می شود و NSA بزرگترین برنامه نظارت بی حد و مرز در تاریخ بشری را اجرایی کرده و حریم خصوصی را به خطر انداخته است.

این استاد دانشگاه اضافه کرد: از سال ۸۸ همه فعالیتهای ایران رصد، جمع آوری و مستندسازی شده و در اختیار مراجع ذیربط جاسوسی آمریکا قرار گرفته و امروز ما نیز وظیفه داریم با افزایش اطلاعات خود در این زمینه علم آن را برای مقابله با تهدید دشمنان داشته باشیم.

وی گفت: همه باید از زمان اتصال به اینترنت تا زمان خروج آن مراقب باشیم که دشمن ما را رصد می کند و استفاده بی محابا و غفلت از پیامدهای آن آسیب های جدی به افراد و کشور وارد خواهد کرد.

همه تجهیزات وارداتی آمریکا آلوده به جاسوسی است

استاد دانشگاه اظهارداشت: بسیاری از سرورها و تجهیزات سخت افزاری آمریکا قبل از صادرشدن به دیگر کشورها به انواع برنامه های جاسوسی آلوده است و همه باید با هوشیاری مراقب راههای نفوذ سایبری دشمن باشیم.

وی با ذکر مثالی از جاسوسی نوین آمریکا گفت: برای نمونه پرینتر شرکت زیراکس که تولید و وارد بازارها شده در هنگام چاپ نقاطی را چاپ می کند که دیده نمی شود اما توسط  NSA همه مطالب قابل رمزگشایی است.

این استاد دانشگاه اضافه کرد: رسانه های اجتماعی مهمترین ابزار سرویس دهی در جوامع کنونی هستند و شبکه های اجتماعی به دلیل سهولت ارتباط کاربران و یکپارچگی سرویس های ارائه دهنده ایمیل از طریق بانیانشان مرحله جدیدی را در فضای جاسوسی سایبری ایجاد کرده است.

وی گفت: ۳۰ میلیون کاربر ایرانی در تلگرام بهترین ظرف برای جمع آوری همه گونه اطلاعات است که باید با آگاه کردن مردم همه را در برابر این آسیبها هوشیار و مصون کنیم.

کد مطلب 3762675

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