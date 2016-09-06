به گزارش خبرگزاری مهر، آیتالله قربانعلی دری نجفآبادی نماینده ولیفقیه در استان مرکزی در آیین اختتامیه و تجلیل از نفرات برتر مرحله استانی سیونهمین دوره مسابقات قرآن اوقاف که در دانشگاه فرهنگیان اراک برگزار شد با اشاره به موقعیت کشوری استان مرکزی اظهار داشت: استان مرکزی به عنوان استان امام راحل باید سهم بیشتری در مسابقات قرآنی کشور به خود اختصاص دهد.
نماینده ولی فقیه در استان مرکزی تصریح کرد: رژیم آلسعود در سال ۶۶ نیز با بیتدبیری هرچه تمامتر۴۰۰ نفر از زائران ما را به شهادت رساند و این واقعه با سبک وسیاقی دیگر سال گذشته با شهادت ۴۶۷زائر تکرار شد و برگ فضاحتی دیگر در کارنامه عربستان اضافه کرد.
آیتالله دری نجف آبادی با اشاره به افرادی که در راه خدا قیام میکنند گفت: بدون شک افرادی که برای یاری قرآن قیام کنند خداوند در مقابل به آنان آبرو خواهد داد، شرکت کنندگان در مسابقات قرآن در تمام دستگاههای اجرایی و فرهنگی بدانند که حضرت باریتعالی آنها را در تمام مسیر زندگی یاری کننده خواهد بود.
وی با تأکید بر اینکه جنایت آلسعود هیچگاه فراموش شدنی نیست، ابراز کرد: ما از تمام تریبونها برای احقاق حق خود استفاده میکنیم و اجازه نخواهیم داد آلسعود اهداف شوم خود را دنبال و به مقاصدش برسد.
امام جمعه اراک در بخشی از سخنان خود وضعیت فعالیتهای قرآنی استان را خوب توصیف کرد اظهار کرد: با این همه فضا برای خدمات بیشتر وجود دارد، یکی از افتخارات ما این است که در کشورمان محافل و مجالس قرآنی در فضایی کاملاً آرام برگزار میشود اما باید در نظر داشت این شجره طیبه توسعه یابد و ترویج این مهم نیز مستلزم بسیج همگانی است.
وی با اشاره به اینکه با اجرای برنامههای درست قرآنی می توانیم شاهد تحول عظیمی در جامعه، تصریح کرد: تحول فرهنگی از مسیر کلام وحی و پیاده کردن آموزههای قرآنی میگذرد و باید برنامهریزی کاربردی از سوی کارشناسان علوم قرآن و حدیث انجام شود.
به گفته وی نشر معارف قرآن در بین آحاد مردم و در سطوح مختلف میتواند یک حرکت بینظیر در حوزه فرهنگ اسلامی در جامعه باشد که مسئولان فرهنگی با اتخاذ تدابیر هوشمندانه نباید از این مهم غافل شوند.
آیتالله دری نجفآبادی بر ضرورت داشتن دانشکده علوم قرآنی در اراک تأکید کرد و افزود: بسط و تبیین سبک زندگی اسلامی با شاخصههای قرآنی از عوامل مهم ترویج فرهنگ قرآنی محسوب میشود، اشاعه فرهنگ دینی باعث میشود ریشه طلاق مانند چشم و هم چشمی بخشکد و فرهنگ قناعت در جامعه نهادینه شود.
نماینده ولیفقیه در استان در پایان با بیان اینکه مقابله با هجمههای فرهنگی تنها با نهادینه کردن مبانی قرآن کریم در جامعه تحقق مییابد، گفت: درست است که در زمینه فرهنگی و قرآنی اقدامات قابل توجهی صورت گرفته اما تا رسیدن به نقطه مطلوب فاصله داریم.
