کشاورزان از کمترین حقوق خود محروم هستند/ ضرورت پرداخت مطالبات

به گزارش خبرنگار مهر، محمد شفیع ملک زاده ظهر سه شنبه در اولین همایش انجمن صنفی کشاورزان و در ۳۱ امین مراسم تجلیل از برگزیدگان بخش کشاورزی لرستان که در سالن جهاد کشاورزی خرم آباد برگزار شد، اظهار داشت: بخش کشاورزی کشور دارای جمعیت بیش از چهار میلیون و ۲۰۰ هزار بهره بردار بوده که با اشتغال ۳۰ درصدی ۹۸ درصد امنیت غذایی جامعه را تامین می کنند.

کشاورزان از کمترین حقوق خود محروم هستند

وی بیان داشت: به همت بخش کشاورزی و تلاش بهره برداران این بخش در سال گذشته رشد اقتصادی کشور از منفی گذر کرد و بخش کشاورزی توانست در رشد ۵.۴ درصدی اقتصاد کشور موثر باشد.

رئیس سازمان نظام صنفی کشاورزی و منابع طبیعی کشور با اشاره به اینکه قدمت کشاورزی در کشور بیش از ۵ هزار سال است، عنوان کرد: ایران دارای منابعی سرشار شامل آب و خاک عالی بوده اما امروز شاهدیم تولیدکننده ما علیرغم مشکلاتی همچون خشکسالی، سرمازدگی، سیل، آشفتگی بازار و ... بهترین عملکرد با بهترین کیفیت را به دست می آورد اما به بازار که می رسد دیگر رغبتی برای برداشت ندارد.

ملک زاده با بیان اینکه کشاورزان ما در جامعه از کمترین حقوق خود محروم هستند، افزود: کشاورزان ما بیش از میانگین برداشت از باغ و مزرعه خود تولید می کنند اما این مقدار هیچگاه برای آن ها درآمدزا نیست

وی اضافه کرد: در سایر مشاغل وضعیت بیمه هر فرد قبل از تعیین شغل مشخص می شود اما کشاورز ما تا سن ۸۰ سالگی در مزرعه فعالیت می کند اما هنوز نمی داند بیمه چه چیزی است.

رئیس سازمان نظام صنفی کشاورزی و منابع طبیعی کشور با بیان اینکه علیرغم ارزش و اهمیت بخش کشاورزی اما در تمامی بخش ها آخرین نگاهمان به تولیدکننده است، تصریح کرد: بیمه محصولات کشاوری جز یک دلخوشی غیرواقعی هیچ چیز دیگری برای تولیدکننده ما نیست.

کمتر از ۱۵ درصد کشاورزان کشور عضو نظام صنفی کشاورزی هستند

ملک زاده با اشاره به اینکه علیرغم قدمت کشور در حوزه کشاورزی اما حدود چهار سال است که انجمن صنفی کشاورزان تشکیل شده است، بیان داشت: صنف کشاورزی کشور نوپا بوده اما در کشورهای پیشرفته که هنوز ۳۰۰ سال از تشکیل آن ها نگذشته بیش از ۱۶۰ سال از تشکیل انجمن صنفی آن ها می گذرد و کشاورزان آن ها به عنوان افرادی مرفه زندگی می کنند.

وی عنوان کرد: امروز هیئت مدیره های نظام صنفی کشاورزی در سطح شهرستان ها و استان ها تنها فعالان بخش کشاورزی بوده و افرادی غیر از کشاورز، دامدار و فعال بخش کشاورزی در این هیئت مدیره ها فعالیت نمی کند.

رئیس سازمان نظام صنفی کشاورزی و منابع طبیعی کشور افزود: اعضای نظام صنفی کشاورزی به دنبال پیگیری مسائل و مشکلات بخش کشاورزی و انعکاس آن ها به مسئولان بوده و به عنوان یک بازوی توانمند در کنار بخش دولتی در توسعه و ارتقا بخش کشاورزی قدم برمی دارند.

ملک زاده با بیان اینکه شاید کمتر از ۱۵ درصد کشاورزان کشور عضو نظام صنفی کشاورزی باشند، گفت: انتظار داریم همه کشاورزان و بهره برداران بتوانند خود را به عضویت نظام صنفی کشاورزی درآورده تا با تشکیل یک صنف قوی بتوانیم در دفاع از حقوق و منافع خود به صورت قانونمند گام برداشته و مطالبات خود را دریافت کنیم.

لزوم پرداخت مطالبات کشاورزان

وی با انتقاد از اینکه از سوی مسئولان بخش کشاورزی همکاری لازم با نظام صنفی آن گونه که انتظار می رود، صورت نمی گیرد، بیان داشت: علیرغم ابلاغیه وزیر جهاد کشاورزی در خصوص حمایت و همکاری با نظام صنفی از سوی مسئولان بخش کشاورزی و سایر بخش های مرتبط با آن اما بعضی مواقع مشاهده می شود که برخی مسئولین فکر می کنند نظام صنفی به دنبال تقابل با دولت بوده و تصور می کنند نظام صنفی می خواهد جای آن ها را بگیرد.

رئیس سازمان نظام صنفی کشاورزی و منابع طبیعی کشور با اشاره به اینکه نظام صنفی در اولین قدم خود در بحث هویت بخشی به کشاورزان قدم برداشته است، عنوان کرد: کشاورزان تا قبل از تشکیل نظام صنفی در جامعه هیچ هویتی نداشتند اما نظام صنفی با صدور پروانه فعالیت هویت کشاورز را در جامعه معرفی می کند.

ملک زاده یکی دیگر از اقدامات نظام صنفی کشاورزان را سازماندهی و نظم بخشی به مشاغل بخش کشاورزی دانست و افزود: هدف اصلی نظام صنفی کشاورزی پیگیر مسائل و مشکلات و دفاع از حقوق و مطالبات کشاورزان و بهره برداران بخش کشاورزی است.

وی اضافه کرد: کشاورزان ما با زحمت فراوان محصولاتی را برداشت کرده و به صورت خرید تضمینی به دولت می فروشند اما متاسفانه مدت ها طول می کشد تا بتوانند پول آن محصول را دریافت کنند که یکی از تبعات دیرهنگام پرداخت مطالبات کشاورزان این بوده که فصل کشت آغاز شده اما آن ها پولی در اختیار نداشته و مجبور می شوند از نهاده های بی کیفیت مانند کودها و سمومی که هیچ ارزشی برای محصول ندارند استفاده کنند.