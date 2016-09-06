جهان اسلام درباره سوء مدیریت آل سعود در مناسک حج تصمیم گیری کند

به گزارش خبرنگار مهر، حجتالاسلام نورالله ولی نژاد، عصر سه شنبه در میزگرد تخصصی بررسی ابعاد فاجعه منا اظهار کرد: نباید از فاجعه منا بهراحتی عبور کرد، باید تحقیق و تفسیر بیشتری کرد تا به دو موضوع مهم مظلومیت حجاج ما و خیانت، جنایت و سوء مدیریت آل سعود برسیم.
وی افزود: هر دو این موضوعات مهم و قابلتحلیل و بحث بیشتری هستند و آنچه امروز اهمیت دارد این است که جهان اسلام به یک تدبیر برسد.
مدیرکل سازمان تبلیغات اسلامی استان گلستان تصریح کرد: هماکنون نه زائر و نه دولتهایی که زائر اعزام میکنند احساس امنیت نمیکنند.
ولی نژاد گفت: خانه خدا متعلق به جهان اسلام و برخلاف بارگاهها و اماکن مذهبی دیگر برای همه ملتها است. خانه خدا متعلق به یک کشور نیست و جای دل همه مسلمانهای جهان است.
وی اظهار کرد: ضرورتاً باید مدیریت جهانی در خانه خدا اعمال شده و همه کشورهای مسلمان در تصمیمگیریهای مربوط به آن شریک باشند.
به گفته وی، آل سعود نشان داد توانایی اداره چند میلیون زائر را ندارد، کشور عراق با وجودیکه گرفتار ناامنی و تروریسم است اما ۲۰ میلیون زائر را میپذیرد و اتفاقی در آن نمیافتد و امنیت زائران حفظ میشود.
ولی نژاد اظهار کرد: در حادثه منا هیچ جریانی برای کمک به زائران صدمهدیده وارد نشد، ۵۰۰ زائر از ایران که ۴۹ گلستانی نیز در بین آنها بودند و با تصمیم و مدیریت سوء آل سعود از دست رفتند.
وی خاطرنشان کرد: این امر نشان میدهد جهان اسلام باید وارد میدان شود تا هم جلوی سوء مدیریت گرفته شود و هم اتحاد عمومی مسلمانان ایجاد شود.
