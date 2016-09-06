به گزارش خبرگزاری مهر، محمدرضا شرف‌الدین تهیه‌کننده سینما و مدیرعامل سابق انجمن سینمای انقلاب و دفاع مقدس مهمان برنامه «عصر فرهنگ» رادیو فرهنگ خواهد بود تا درباره جلوه های ویژه درسینما و چالش های این شغل صحبت کند. این برنامه چهارشنبه ۱۷ شهریورماه پخش می‌شود.

شرف الدین نخستین بار در سال ۱۳۶۴ با سمت دستیار فیلمبردار در فیلم «قلب کوچک ایمان» به کارگردانی مرتضی مسایلی تجربه کار سینمایی را آموخت. در کارنامه شرف‌الدین حرفه جلوه‌های ویژه درخشان تر است.

برنامه «عصر فرهنگ» روزهای چهارشنبه با موضوع «سینما» و بررسی مسایل این حوزه ساعت ۱۶:۳۰ تا ۱۸ به تهیه کنندگی مهدی دادجو و با اجرای حامد عباسی از رادیو فرهنگ روی موج اف ام ردیف ۱۰۶ وای ام ردیف ۵۸۵ پخش می شود.

«روز سرخ» با قیام ۱۷ شهریور

به مناسبت فرا رسیدن سالروز قیام ۱۷ شهریور، نمایش رادیویی «روز سرخ» روی آنتن رادیو نمایش می رود. این اثر نوشته علی خاکبازان داستان پدر و دختری است که یک روز پس از هفدهم شهریور ۵۷ در زیرزمین خانه شان با سربازی مواجه می شوند که زخمی است و به آنها پناه آورده است.

در این نمایش رادیویی هنرمندانی چون مهین فردنوا، بهادر ابراهیمی، شیوا رفیعیان، محمد آقا محمدی، مجتبی طباطبایی، فریبا متخصص و رحمان باقریان به ایفای نقش می پردازند.

«روز سرخ» به تهیه کنندگی اشرف السادات اشرف نژاد، کارگردانی محمد پورحسن، صدابرداری حیدر صفدری و افکت محمدرضا قبادی فر، چهارشنبه ۱۷ شهریور ماه ساعت ۷:۱۵ از رادیو نمایش پخش می شود.