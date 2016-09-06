بازگشت قهرمان لرستانی کشتی جوانان جهان در میان استقبال مسئولان

به گزارش خبرنگار مهر، مراسم استقبال از امیر رضا امیری نفر سوم وزن مثبت ۱۲۰ کیلوگرم رقابت های کشتی آزاد جوانان جهان با حضور مدیر کل و معاون ورزش اداره کل ورزش و جوانان استان لرستان، وحید والیزاده مرادی رئیس هیئت کشتی استان به همراه اعضای هیئت، مربیان، خانواده و جمعی از مردم در پلیس راه کمالوند خرم آباد برگزار شد و از تلاش های این کشتی گیر جوان خرم آبادی تقدیر به عمل آمد.

امیررضا امیری در حاشیه این مراسم و در جمع خبرنگاران اظهار داشت: سطح مسابقات فوق العاده بالا بود و من بسیار خوشحالم که دست خالی از این رقابت ها برنگشتم.

وی عنوان کرد: مسابقات بسیار فشرده و سنگینی بود و تمام رقبا برای این مسابقات خود را به شرایط بسیار خوبی رسانده بودند.

این دارنده مدال برنز قهرمانی جوانان جهان همچنین بیان داشت: از زحمات هیئت کشتی، مربیان و خانواده ام تشکر می کنم و امیدوارم بتوانم در مسابقات آینده با نتایج بهتری جواب محبت های این عزیزان را بدهم.

قهرمانان لرستانی حمایت شوند

علی یاور عزیزپور مدیر کل ورزش و جوانان لرستان نیز در این مراسم گفت: این موفقیت را به امیر رضا امیری، خانواده وی و تمامی مردم استان لرستان تبریک عرض می کنم.

وی ادامه داد: قهرمانانی مانند امیری باید حمایت شوند تا در آینده بتوانند این عملکرد را استمرار و بهتر کنند.

مدیر کل ورزش و جوانان لرستان عنوان کرد: در مجموعه ورزش و جوانان استان تمامی تلاش خود را انجام می دهیم که راه را برای استمرار موفقیت این قهرمانان هموار کنیم.

برنامه ریزی امیری برای المپیک

رئیس هیئت کشتی استان لرستان نیز در این مراسم ضمن تبریک موفقیت امیررضا امیری ابراز امیدواری کرد که با حمایت مسئولان این کشتی گیر توانمند خرم آبادی را در المپیک آینده ببینیم.

وحید والیزاده عنوان کرد: با توانایی هایی که در امیررضا امیری می بینم یقین دارم که این جوان خرم آبادی توانایی قهرمانی حتی در المپیک آینده را دارد.

وی افزود: امیدوارم با حمایت مسئولان چهار سال دیگر امیری را روی سکوی قهرمانی المپیک ببینیم.

بنا بر این گزارش، امیررضا امیری با کسب این نشان برنز دومین آزادکار خرم آبادی است که پس از غلامرضا محمدی صاحب مدال برنز قهرمانی جهان می شود.

وی در این مسابقات ابتدا کشتی گیر کانادایی را با نتیجه ۱۰ بر صفر مغلوب کرد و در دور دوم با نتیجه نزدیک ۸ بر۶ مغلوب آزادکار روسی شد اما به دلیل فینالیست شدن این کشتی گیر به جدول شانس مجدد راه یافت که در پی آن با شکست رقبایی از آلمان، هندوستان و لهستان به ترتیب با نتایج ۶ بر صفر، ۴ بر صفر و ۷ بر ۲ به مدال برنز این مسابقات دست یافت.

مسابقات کشتی آزاد قهرمانی جوانان جهان ۱۳ و ۱۴ شهریورماه جاری در شهر ماکون فرانسه برگزار شد که در پایان رقابت ها تیم جمهوری اسلامی ایران با کسب دو نشان طلا، یک نقره و یک برنز امیررضا امیری و کسب ۳۷ امتیاز در جایگاه چهارم این رقابت ها قرار گرفت.