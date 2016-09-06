۱۶ شهریور ۱۳۹۵، ۱۵:۴۹

فرمانده انتظامی نهاوند خبر داد:

افزایش ۳۰ درصدی کشفیات مواد مخدر در نهاوند

نهاوند- فرمانده انتظامی نهاوند از افزایش ۳۰ درصدی کشفیات انواع مواد مخدر در نهاوند از ابتدای سال جاری تاکنون خبر داد.

به گزارش خبرنگار مهر، سرهنگ محسن اقبالیان ظهر سه‌شنبه در شورای مبارزه با مواد شهرستان نهاوند گفت: فعالیت در حوزه مبارزه با مواد مخدر در شهرستان نهاوند که توسط یگان‌های نیروی انتظامی شهرستان انجام می‌شود رضایت‌بخش است.

وی در خصوص کشفیات مواد مخدر در شهرستان نهاوند گفت: شهرستان نهاوند در مسیر ترانزیت مواد مخدر از شهرهای جنوبی و همچنین غربی کشور قرار دارد و بسیاری از  کشفیات مربوط به قاچاقچیانی است که از این محورها تردد می‌کنند.

فرمانده انتظامی نهاوند گفت: اخیرا محموله ای از مواد مخدر که ۳۲۰ کیلوگرم وزن داشت با همکاری عوامل مبارزه با مواد مخدر شهرستان نهاوند، ملایر و استان همدان در نهاوند کشف و در این راستا افرادی دستگیر و به مرجع قضایی معرفی شدند.

وی با اشاره به افزایش ۳۰ درصدی کشفیات مواد مخدر در شهرستان نهاوند از ابتدای سال جاری تاکنون، گفت: میزان کشفیات مواد مخدر از ابتدای سال جاری تاکنون در نهاوند ۷۴ کیلو و ۹۰۰ گرم بوده که با توجه به آمار مدت مشابه سال گذشته با افزایش روبرو بوده است.

وی گفت: از ابتدای سال جاری تاکنون نیز ۶۵ کیلوگرم انواع مواد مخدر صنعتی در شهرستان نهاوند کشف‌شده است.

اقبالیان در ادامه به لزوم نظارت بر مراکز ارائه متادون اشاره کرد و گفت: متأسفانه برخی مراکز خارج از چهارچوب در حال ارائه متادون در سطح شهرستان هستند که این نیازمند پیگیری است.

وی افزود: از ابتدای سال جاری تاکنون نیز بر اساس سهمیه در نظر گرفته استان برای شهرستان نهاوند، ۱۰ معتاد متجاهر به مرکز ترک اعتیاد استان همدان اعزام شده اند.

