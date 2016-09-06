افزایش ۳۰ درصدی کشفیات مواد مخدر در نهاوند

به گزارش خبرنگار مهر، سرهنگ محسن اقبالیان ظهر سه‌شنبه در شورای مبارزه با مواد شهرستان نهاوند گفت: فعالیت در حوزه مبارزه با مواد مخدر در شهرستان نهاوند که توسط یگان‌های نیروی انتظامی شهرستان انجام می‌شود رضایت‌بخش است.

وی در خصوص کشفیات مواد مخدر در شهرستان نهاوند گفت: شهرستان نهاوند در مسیر ترانزیت مواد مخدر از شهرهای جنوبی و همچنین غربی کشور قرار دارد و بسیاری از کشفیات مربوط به قاچاقچیانی است که از این محورها تردد می‌کنند.

فرمانده انتظامی نهاوند گفت: اخیرا محموله ای از مواد مخدر که ۳۲۰ کیلوگرم وزن داشت با همکاری عوامل مبارزه با مواد مخدر شهرستان نهاوند، ملایر و استان همدان در نهاوند کشف و در این راستا افرادی دستگیر و به مرجع قضایی معرفی شدند.

وی با اشاره به افزایش ۳۰ درصدی کشفیات مواد مخدر در شهرستان نهاوند از ابتدای سال جاری تاکنون، گفت: میزان کشفیات مواد مخدر از ابتدای سال جاری تاکنون در نهاوند ۷۴ کیلو و ۹۰۰ گرم بوده که با توجه به آمار مدت مشابه سال گذشته با افزایش روبرو بوده است.

وی گفت: از ابتدای سال جاری تاکنون نیز ۶۵ کیلوگرم انواع مواد مخدر صنعتی در شهرستان نهاوند کشف‌شده است.

اقبالیان در ادامه به لزوم نظارت بر مراکز ارائه متادون اشاره کرد و گفت: متأسفانه برخی مراکز خارج از چهارچوب در حال ارائه متادون در سطح شهرستان هستند که این نیازمند پیگیری است.

وی افزود: از ابتدای سال جاری تاکنون نیز بر اساس سهمیه در نظر گرفته استان برای شهرستان نهاوند، ۱۰ معتاد متجاهر به مرکز ترک اعتیاد استان همدان اعزام شده اند.