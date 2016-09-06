برگزیدگان المپیاد ادبی سال ۹۵ معرفی شدند

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از باشگاه دانش پژوهان جوان، این اسامی با پایان دوره آموزشی ۱۰ هفته ای و بررسی نتایج آزمون های تئوری و مصاحبه با حضور ۱۰ استاد ادبیات فارسی مشخص و اعلام شده است.

در این دوره ۱۶ دانش پژوه به مدال طلا، ۱۹ دانش پژوه به مدال نقره و ۱۰ دانش پژوه به مدال برنز دست یافتند.

در سال جاری دانش پژوهان ۱۳ استان کشور موفق به حضور در دوره ویژه تابستانی المپیاد ادبی که از اوایل تیرماه با همکاری دانشگاه تربیت دبیر شهید رجائی برگزار شده، شرکت داشتند که از این تعداد ۲۷ نفر را دانش پژوهان دختر تشکیل می دادند.

دانش پژوهان برگزیده مدال های خود را در مراسم رسمی با حضور دکتر حسین شجاعی رئیس مرکز ملی پرورش استعدادهای درخشان و دانش پژوهان جوان، دکتر حمیدرضا عظمتی رئیس دانشگاه تربیت دبیر شهید رجائی و خانواده های دانش پژوهان دریافت کردند.