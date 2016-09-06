واحدهای کوچک سنگ آهن تجمیع شود

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از ایمیدرو، مهدی کرباسیان مصرف فولاد را یکی از شاخص‌های توسعه‌یافتگی کشورها دانست و گفت: سرانه مصرف فولاد در ایران اکنون بین ۲۰۰ تا ۲۲۰ کیلوگرم است که عدد مناسبی نیست و البته یکی از دلایل آن را می‌توان رکود و نبود ساخت و ساز دانست؛ از این رو باید به این حوزه بیشتر توجه شود؛ به طوری که طبق طرح جامع فولاد، سرانه مصرف این فلز به ۳۵۰ کیلوگرم افزایش یابد.

وی ادامه داد: توجه به صنعت فولاد نیازمند توجه به سنگ آهن است؛ چراکه سنگ آهن یکی از ذخایر غنی معدنی ایران است؛ البته در این زمینه بخش‌خصوصی محور اصلی است. در شرایطی که قیمت سنگ آهن و فولاد به طوری جدی افت کرده و مشکل رکود وجود دارد، دریافت ۱۲۰۰ تا ۱۳۰۰ میلیارد تومان حق انتفاع و حقوق دولتی، در شرایط کنونی کارشناسی نیست.

رئیس هیات عامل ایمیدرو با بیان اینکه این امر سبب شده که در شرایط فعلی فشار به واحدها و معادن دوچندان شود، اظهار داشت: مساله اساسی قیمت تمام‌شده است؛ زیرا کشور ما به سمت تعادل اقتصادی با منطقه و جهان پیش می‌رود و تک‌نرخی شدن ارز در راستای همین اندیشه است.

وی قیمت تمام شده را از مباحث اساسی صنعت فولاد و رقابت دانست و افزود: یکی از بحث‌های اساسی، نرخ حمل و نقل است که سبب آسیب زدن به واحدهای کوچک سنگ آهن می‌شود؛

این در حالی است که قیمت سنگ آهن در اکثر معادن کشور قابل رقابت است؛ اما به دلایل دیگری همچون کمبود خطوط آهن یا بندر، دچار مشکلاتی می‌شویم.

کرباسیان تجمیع واحدهای کوچک سنگ‌آهن و حمایت از آنها را مهم و ضروری خواند و بر ضرورت نزدیکتر شدن و همگرایی سنگ آهنی‌ها و فولادی‌ها تاکید و تصریح کرد: در گذشته سیاست‌گذاری‌های سنگ آهن، فولاد و زغال‌سنگ متمرکز بود و در یکجا تعیین می‌شد؛ اما اکنون جدا شده است.

وی اظهار داشت: تعدادی از طرح‌های گندله، کنسانتره و آهن اسفنجی تا پایان سال جاری راه‌اندازی می‌شود، بنابراین تولیدات سنگ آهن در داخل مورد نیاز مخواهد بود و به مصرف داخل می‌رسد.