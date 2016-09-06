اعزام بدمینتون بازان همدانی به مسابقات قهرمانی نوجوانان پسر کشور

علیرضا صفی زاده در گفتگو با خبرنگار مهر با اشاره به اعزام بدمینتون بازان پسر استان به مسابقات قهرمانی کشور اظهار داشت: سی و سومین دوره مسابقات بدمینتون قهرمانی نوجوانان پسر کشور گرامیداشت شهدای مدافع حرم روزهای ۱۶ تا ۱۹ شهریورماه جاری در شهرستان ارومیه برگزار می‌شود.

وی افزود: در این پیکارها، در قسمت یک‌نفره ۷۷ بازیکن و در قسمت دونفره ۹۰ تیم از ۲۵ استان به رقابت با یکدیگر خواهند پرداخت.

دبیر هیئت بدمینتون استان همدان با اشاره به نفرات اعزامی به این مسابقات گفت: تیم همدان با ۷ بدمینتون باز به نام‌های مبین عباسپور، امیررضا یعقوبی، محمدرضا مسعودی فر، مبین دهبانی، احسان حسینی، امیررضا مسعودی فرو بنیامین رحیمی در این مسابقات حاضر می‌شود.

صفی زاده عنوان کرد: مربیگری تیم اعزامی همدان بر عهده امین مؤمنی و سرپرست تیم نیز محمد عباسپور است.

وی با اشاره به ورزشکاران سازمان‌یافته بدمینتون در همدان بیان کرد: بیش از ۶۰۰ نفر در دو بخش آقایان و بانوان در این رشته در همدان فعالیت می‌کنند و تعدادی زیادی نیز با سایر بیمه‌های ورزشی در رشته بدمینتون فعالیت دارند.

وی یادآور شد: در حال حاضر بیش از ۳۰۰ نفر نیز در شهرستان‌های استان همدان در رشته بدمینتون فعالیت می‌کنند و از سیاست‌های هیئت در سال جاری توجه بیشتر و فعال کردن بیشتر شهرستان‌ها است.