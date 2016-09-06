به گزارش خبرگزاری مهر، علیرضا کاملی با بیان اینکه در حال حاضر تراز تجارت گاز ایران شامل واردات و صادرات گاز مثبت است، گفت: سال گذشته با وجود افزایش تولید گاز کشور اما مازاد تولید حاصل نشد که علت آن انتقال گاز به نیروگاه‌ها بود.

مدیرعامل شرکت ملی صادرات گاز با اعلام اینکه هم اکنون خوراک ۹۵ درصد نیروگاه‌ها به جای سوخت مایع از طریق گاز طبیعی تامین می شود، تصریح کرد: با توجه به تامین کامل سوخت نیروگاه‌ها با استفاده از گاز طبیعی، افزایش تولید پیش روی گاز کشور منجر به افزایش ظرفیت مازاد تولید گاز در کشور خواهد شد.

این مقام مسئول با تاکید بر اینکه همزمان با افزایش تولید گاز، اخیرا برنامه افزایش حجم صادرات گاز از سوی معاونت برنامه ریزی شرکت ملی نفت ابلاغ شده است، اظهار داشت: زمانی که مذاکره با شرکت‌های خارجی در مورد صادرات گاز به سطح نهایی شدن می‌رسد، مجوز تضمین عرضه گاز به کشور و یا شرکت خارجی مورد نظر برای دوره‌ای مشخص از سوی معاونت برنامه‌ریزی شرکت ملی نفت صادر خواهد شد.

کاملی با بیان اینکه با توجه به برنامه‌های افزایش تولید، سال آینده قطعا حجم صادرات گاز طبیعی کشور هم افزایش می‌یابد، تاکید کرد: از میان مذاکره‌های انجام شده با شرکت‌های خارجی برای انعقاد قراردادهای جدید صادرات گاز می توان به مذاکره با شرکت‌های متقاضی مشارکت در پروژه‌های FLNG یا مینی LNG اشاره کرد که در صورت توافق با این شرکت‌ها در خصوص دوره قرارداد و میزان گاز صادراتی، مجوزهای لازم بلافاصله از معاونت برنامه‌ریزی شرکت ملی نفت ایران اخذ می‌شود.