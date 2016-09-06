علی ثقفی در گفتگو با خبرنگار مهر با اشاره به اعزام رکابزنان همدانی به لیگ دوچرخهسواری پیست کشور اظهار داشت: دومین مرحله رقابتهای لیگ جوانان و نوجوانان پیست بخش آقایان پانزدهم ماه جاری به میزبانی پیست آزادی تهران برگزار خواهد شد.
وی افزود: ۵ رکابزن همدانی به رقابتهای لیگ دوچرخهسواری نوجوانان و جوانان کشور در ماده پیست اعزام شدند.
رئیس هیئت دوچرخهسواری استان همدان با اشاره به نفرات اعزامی تیم همدان گفت: امیرمحمد عطایی، آریا قربانی محراب، سینا کریمیان، نوید سلطانآبادی و رضا سلگی ترکیب تیم همدان در این دوره از رقابتها را تشکیل میدهند.
ثقفی عنوان کرد: همچنین پویا میهمی بهعنوان سرپرست این تیم را همراهی میکند ضمن اینکه صادق انصاری مربی این تیم است.
وی با اشاره به هدف از این اعزامها بیان کرد: تیم همدان را استعدادهای دوچرخهسواری استان تشکیل میدهند و باهدف کسب تجربه بیشتر در عرصه رقابت، نسبت به اعزام آنها به لیگ دوچرخهسواری کشور اقدام کردهایم.
رئیس هیئت دوچرخهسواری استان همدان عنوان کرد: حضور تیمهای استان در لیگهای کشوری نیز با هزینه هیئت انجام میشود و قصد داریم با میدان دادن به استعدادهای دوچرخهسواری در میادین مهم کشوری، پشتوانه سازی لازم را برای تیمهای بزرگسالان داشته باشیم.
ثقفی با اشاره به انعقاد تفاهمنامه همکاری بین هیئتهای دوچرخهسواری و همگانی استان همدان گفت: برای نخستین بار در ورزش استان همدان با انعقاد تفاهمنامه همکاری با هیئت دوچرخهسواری، این رشته ورزشی به جمع ورزشهای همگانی پیوست.
وی یادآور شد: تفاهمنامه بین هیئتهای همگانی و دوچرخهسواری استان همدان بهطور حتم زمینهساز ترویج فرهنگ استفاده از دوچرخه و گسترش این رشته ورزشی در بین اقشار مختلف جامعه میشود.
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